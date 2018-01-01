Легендарний боксер Рой Джонс завершив кар'єру перемогою (відео)
- Сьогодні, 15:59
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Американський ветеран за очками здолав Скотта Сігмона
Рой Джонс-молодший (66-9, 47 КО), легендарний ветеран, який визнавався авторитетним журналом The Ring у 1990-х роках «бійцем десятиліття», провів останній бій у 29-річній професійній кар'єрі.
Він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над джорніменом Скоттом Сігмоном (30-12-1, 16 КО).
Незважаючи на поважний вік, перевага ветерана була беззаперечною, що і зафіксували судді на картах: тричі по 98:92 на користь Роя Джонса-молодшого.
«Я як і раніше люблю бокс. Точно так, як в ті дні, коли я був чемпіоном світу, коли я був реально хороший. Але вічно кар'єра тривати не може. Не важливо, чи залишилася у мене любов і пристрасть до боксу, або згасла. Прийшов час. І я готовий повісити рукавички на цвях», - заявив боксер.
Рой Джонс-молодший у любителях завоював срібну медаль на Олімпіаді-1988 (Сеул, Південна Корея).
На професійному рингу став чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях, абсолютним чемпіоном у напівважкій вазі, не один раз очолював рейтинг P4P.
Джерело: vringe.com