Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Julinoza

Певица впечатлила жюри «Голоса страны» и теперь поставила перед собой более высокую цель

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала 25-летняя одесситка Юлия Запорожец, которая является солисткой группы Julinoza, пишет «Главком». Девушка самостоятельно пишет песни, музыку, а также занимается аранжировкой собственных композиций. Широкое признание молодая артистка

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Julinoza

Певица впечатлила жюри «Голоса страны» и теперь поставила перед собой более высокую цель

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала 25-летняя одесситка Юлия Запорожец, которая является солисткой группы Julinoza, пишет «Главком».

Девушка самостоятельно пишет песни, музыку, а также занимается аранжировкой собственных композиций. Широкое признание молодая артистка получила в прошлом году благодаря телешоу «Голос страны», где к ней повернулись все тренеры передачи.

Певица выступает в тандеме с неординарным барабанщиком Игорем Чеботаревым. Довольно часто она взаимодействуют с различными музыкантами, танцорами и медиа-артистами, разрабатывая новые грани проекта.

Julinoza исполняет свои авторские тексты и делает приджазованную музыку. В 2017 году она выступила на одной из сцен масштабного фестиваля Atlas Weekend. Кроме того, она выступала на таких фестах, как JazzFestOdessa, Koktebel Jazz Fest, Alfa Jazz Fest и многих других.

Кроме того певица создает саундтреки для разного рода фильмов. «Julinoza – сотканы из вдохновения звуками мира, созерцания воображения. Это эфемерные грани и оттенки чувств, волны эмоций в диапазоне от хрупкой нежности до пронзительно-энергетической лавины. Композиции Julinoza экспериментальны, мечтательны, эксцентричны, порой саркастичны, слитые воедино в танце поэтических строк на английском, украинском, французском и русском языках», - пишет пресса об артистке.

Стиль этой музыки характеризуют, как альтернативный джаз/ трип-рок. За три года творчества певица выпустила два альбома.

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля.