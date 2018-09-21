Необычный бизнес: Сестра Майли Сайрус продает флакон со своими слезами за 12 тысяч долларов



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Ноа Сайрус

Младшая сестра Майли Сайрус, певица Ноа Сайрус, на днях рассталась с бойфрендом, рэпером Lil Xan, после целого месяца романа

По этому поводу она проронила 12 слезинок, которые заботливо собрала во флакончик. Зачем? Чтобы затем продать их за 12 тысяч долларов, а также привлечь внимание к своей новой коллекции одежды, созданной совместно с брендом Pizzaslime.

Помимо слез Ноа, в коллекцию вошли футболки с фотографией отца певицы - Билли Рэй Сайруса, худи и спортивные костюмы.

Но и линейка одежды была выпущена не просто так, а тоже с целью привлечения внимания - только теперь к новому альбому Ноа Good Cry, который выходит сегодня.

Джерело: Hello!