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    Солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами» (фото)

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    Певица Александра Зарицкая - Солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами» (фото)
    Певица Александра Зарицкая
    instagram.com/kazka.band/

    Артистка назвала своего партнера мужчиной мечты

    Солистка группы «Kazka» и участница шоу «Танцы со звездами» Александра Зарицкая рассказала, сколько сбросила килограммов от начала участия в проекте.

    Так, знаменитость заявила, что похудела на 12 килограммов. Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки с ней.

    «На прошлом эфире я делала перформанс ради людей, которые стесняются даже летом быть в майках», – заявила она.

    Со своей стороны, хореограф признался, что Саша ему нравится, а Зарицкая заинтриговала, что Юра – мужчина ее мечты.

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    Солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами» (фото)
    Солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами» (фото)
    Солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами» (фото)
    Солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами» (фото)
    Солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами» (фото)
    Солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами» (фото)
    Солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами» (фото)
    instagram.com/kazka.band/

    «Я чувствую себя рядом с ним очень защищенной. Это именно тот мужчина, которого я всю жизнь хотела», – призналась артистка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

    Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
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    Солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами» (фото)