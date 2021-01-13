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    Шоу-биз

    Звезда Playboy на карантине сутками носила корсет. Как она выглядит сейчас (фото)

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    Бразильская модель Playboy&nbsp;Ясмин Сантос - Звезда Playboy на карантине сутками носила корсет. Как она выглядит сейчас (фото)
    Бразильская модель Playboy Ясмин Сантос
    instagram.com/officialiasminsantos/

    Благодаря своей внешности бразильянка получила популярность в соцсетях

    Бразильская модель Playboy обрела внешность куклы Барби и объяснила, как ей удалось добиться такого результата. Об этом сообщает Daily Star.

    27-летняя Ясмин Сантос (Iasmin Santos) провела карантин, введенный из-за вспышки коронавируса, в Лондоне. В это время она сутками носила корсет, чтобы уменьшить объем своей талии, а также пересмотрела свой рацион питания и постоянно выполняла домашние тренировки.

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    Звезда Playboy на карантине сутками носила корсет. Как она выглядит сейчас (фото)
    Звезда Playboy на карантине сутками носила корсет. Как она выглядит сейчас (фото)
    Звезда Playboy на карантине сутками носила корсет. Как она выглядит сейчас (фото)
    Звезда Playboy на карантине сутками носила корсет. Как она выглядит сейчас (фото)
    Звезда Playboy на карантине сутками носила корсет. Как она выглядит сейчас (фото)
    Звезда Playboy на карантине сутками носила корсет. Как она выглядит сейчас (фото)
    Звезда Playboy на карантине сутками носила корсет. Как она выглядит сейчас (фото)

    Благодаря своей внешности бразильянка получила популярность в соцсетях: в настоящий момент на нее подписаны 20 тысяч человек. В своем аккаунте она регулярно публикует снимки, на которых демонстрирует фигуру в роскошных нарядах. Так, например, на одном из них она запечатлена в платье, украшенном 10 тысячами кристаллами Swarovski. По информации издания, оно обошлось ей в 16 тысяч фунтов стерлингов.

    В комментариях под постами Сантос часто сравнивают с куклой Барби из-за пропорций тела. «Мое вдохновение — это Ким Кардашьян. Я мечтаю иметь такое же тело, как у нее. Но сейчас я сфокусировалась на своей талии и, как мне кажется, я близка к идеалу, — поделилась Сантос. — А насчет сравнения с куклой... Кому бы это не понравилось?»

    Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

    Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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