Звезда Playboy на карантине сутками носила корсет. Как она выглядит сейчас (фото)

Благодаря своей внешности бразильянка получила популярность в соцсетях

Бразильская модель Playboy обрела внешность куклы Барби и объяснила, как ей удалось добиться такого результата. Об этом сообщает Daily Star.

27-летняя Ясмин Сантос (Iasmin Santos) провела карантин, введенный из-за вспышки коронавируса, в Лондоне. В это время она сутками носила корсет, чтобы уменьшить объем своей талии, а также пересмотрела свой рацион питания и постоянно выполняла домашние тренировки.

Благодаря своей внешности бразильянка получила популярность в соцсетях: в настоящий момент на нее подписаны 20 тысяч человек. В своем аккаунте она регулярно публикует снимки, на которых демонстрирует фигуру в роскошных нарядах. Так, например, на одном из них она запечатлена в платье, украшенном 10 тысячами кристаллами Swarovski. По информации издания, оно обошлось ей в 16 тысяч фунтов стерлингов.

В комментариях под постами Сантос часто сравнивают с куклой Барби из-за пропорций тела. «Мое вдохновение — это Ким Кардашьян. Я мечтаю иметь такое же тело, как у нее. Но сейчас я сфокусировалась на своей талии и, как мне кажется, я близка к идеалу, — поделилась Сантос. — А насчет сравнения с куклой... Кому бы это не понравилось?»

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