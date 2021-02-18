Невеста «танцующего миллионера» впервые после родов снялась в мини (фото)

Венесуэльская модель позировала в интересном образе, напоминавшем студенческий

Избранница 53-летнего Джанлуки Вакки, 26-летняя модель Шэрон Фонсека, три месяца назад родила дочь Блу Иерусалим. Невеста итальянского бизнесмена в короткий срок вернула прежние параметры тела. Шэрон показала результат правильного питания и занятий фитнесом, которые не бросала даже во время беременности.

Фонсека составила оригинальный ансамбль в классических тонах. Она примерила белую блузку с объемным воротником и ультракороткую черную юбку из блестящей кожи. Девушка набросила на плечи черный жакет оверсайз из велюра.

instagram.com/sharfonseca/

Поклонников инстадивы потрясло ее бьюти-преображение. «Вот это да, красивая очень», «Пора в институт? Милая студенточка», «Мамочка похудела после родов! Вот как так быстро удалось?», «Расскажи подробней, делись секретами», «Потрясающий везунчик ваш Джанлука», «О да, такую бомбическую красавицу отхватил», — прокомментировали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что Притула перепутал Дубай с Железным Портом.

Под постом поклонники засыпали знаменитость комментариями, а также они решили потроллить Притулу по поводу отдыха в Дубае.

«От врунишка. Я что слепой? Это же Бирючий», «Некрасиво врать, коллега! Все видят, что это - Кирилловка!», «А я-то думал где же такой крутой отель построили», «Никогда не был в Железном Порту, но теперь есть желание посетить ...», - комемнтируют фото пользователи сети.