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    Невеста «танцующего миллионера» впервые после родов снялась в мини (фото)

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    <p>26-летняя модель Шэрон Фонсека похвасталась новой фигурой</p> <div></div> - Невеста «танцующего миллионера» впервые после родов снялась в мини (фото)

    26-летняя модель Шэрон Фонсека похвасталась новой фигурой

    instagram.com/sharfonseca/

    Венесуэльская модель позировала в интересном образе, напоминавшем студенческий

    Избранница 53-летнего Джанлуки Вакки, 26-летняя модель Шэрон Фонсека, три месяца назад родила дочь Блу Иерусалим. Невеста итальянского бизнесмена в короткий срок вернула прежние параметры тела. Шэрон показала результат правильного питания и занятий фитнесом, которые не бросала даже во время беременности.

    Фонсека составила оригинальный ансамбль в классических тонах. Она примерила белую блузку с объемным воротником и ультракороткую черную юбку из блестящей кожи. Девушка набросила на плечи черный жакет оверсайз из велюра.

    instagram.com/sharfonseca/
    instagram.com/sharfonseca/

    Поклонников инстадивы потрясло ее бьюти-преображение. «Вот это да, красивая очень», «Пора в институт? Милая студенточка», «Мамочка похудела после родов! Вот как так быстро удалось?», «Расскажи подробней, делись секретами», «Потрясающий везунчик ваш Джанлука», «О да, такую бомбическую красавицу отхватил», — прокомментировали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Притула перепутал Дубай с Железным Портом.

    Под постом поклонники засыпали знаменитость комментариями, а также они решили потроллить Притулу по поводу отдыха в Дубае.

    «От врунишка. Я что слепой? Это же Бирючий», «Некрасиво врать, коллега! Все видят, что это - Кирилловка!», «А я-то думал где же такой крутой отель построили», «Никогда не был в Железном Порту, но теперь есть желание посетить ...», - комемнтируют фото пользователи сети.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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