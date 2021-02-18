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    Новая жена Остапчука в купальнике показала свои «кожу да кости» крупным планом (фото)

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    Супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк - Новая жена Остапчука в купальнике показала свои «кожу да кости» крупным планом (фото)
    Супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк
    instagram.com/kristygor/

    Женщина прокомментировала свою худобу

    Супруги Владимир Остапчук и Кристина Горняк продолжают наслаждаться отдыхом на Мальдивах.

    Так жена шоумена на своей странице в Instagram опубликовала довольно откровенный снимок, на котором продемонстрировала часть тела, которая ей нравится.

    На фото нотариус, стоя в воде в белом купальнике, крупным планом показала свои загорелые ягодицы. Именно таким красноречивым фото она решила ответить хейтерам, которые критикуют ее за худобу.

    instagram.com/kristygor/
    instagram.com/kristygor/

    «Ох и худая, о ужас», «одна кожа да кости» или что-то в таком духе вы пытаетесь прислать мне в Директ, глядя на мои фото в купальнике. Но только этот «комплекс» я прошла еще в 14 лет. Сейчас я кайфую от своих форм. Кайфую от того, что могу есть все, что хочу ... Я вам скажу больше: я обожаю свои ножки точеные и острые колени, которые вытачивают в памяти у мужчин след, уж поверьте мне, я точно знаю. Так что я выбираю быть стройной, чем упитанной, угодившая вашим «комплексам». Никого не призываю быть такой же, но и «стандарты» навешивать не стоит! И как видите, мужу меня схватить есть за что!», - отметила Кристина.

    Поклонники оценили как фото так и сообщение Кристины, поддержав ее в комментариях и заметив, что комплексы ей навешивают из-за зависти.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Притула перепутал Дубай с Железным Портом.

    Под постом поклонники засыпали знаменитость комментариями, а также они решили потроллить Притулу по поводу отдыха в Дубае.

    «От врунишка. Я что слепой? Это же Бирючий», «Некрасиво врать, коллега! Все видят, что это - Кирилловка!», «А я-то думал где же такой крутой отель построили», «Никогда не был в Железном Порту, но теперь есть желание посетить ...», - комемнтируют фото пользователи сети.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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