«Розмовляю про вентиляцію, бетон». Балерина Кухар про те, як війна змінила її роботу

Кухар: «Іноді мені здається, що я керую не хореографічним коледжем, а невеликою державою, в якій свої закони, дипломатія, бюджет, революції… Ну і балет»

Керівництво Київським державним фаховим хореографічним коледжем ім. Тетяни Таякіної під час війни перетворилося на щоденний марафон із кризового менеджменту. Окрім освітнього процесу, творчих планів та роботи в укриттях, доводиться повністю занурюватися у тонкощі капітального будівництва. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла прима-балерина та керівниця коледжу Катерина Кухар.

За словами артистки, її сьогоднішні обов'язки виходять далеко за межі мистецтва, а сам заклад часом нагадує складний політичний та соціальний організм. «Іноді мені здається, що я керую не хореографічним коледжем, а невеликою державою, в якій свої закони, дипломатія, бюджет, революції… Ну і балет», – ділиться Кухар.

Керівниця зазначає, що її робочий день може розпочатися з обговорення академічної дисципліни, продовжитися переговорами з міжнародними партнерами, а завершитися безпосередньо на будівельному майданчику. Зірка зізнається, що тепер цілком професійно здатна розмовляти про вентиляцію, якість бетону та протипожежні системи.

«Ніколи не думала, що в моєму житті з'явиться стільки чоловіків, з якими я обговорюватиму виключно будівництво», – додає вона.

Така залученість у ремонтні роботи є вимушеною, адже будівля коледжу не бачила капітального ремонту з моменту зведення у 1964 році. Наразі команді вже вдалося відкрити повністю оновлений третій поверх площею 640 кв. м, де розмістилися дев’ять навчальних кабінетів, балетний зал та учительська. Попереду – завершення робіт ще на трьох поверхах навчального корпусу та ремонт частини гуртожитку.

Найголовнішим та найважчим викликом сьогодення Кухар називає війну. Оскільки балету неможливо навчити в онлайн-режимі, коледж працює у змішаному форматі. Балетними верстатами довелося обладнати навіть бомбосховище, аби діти мали змогу виконувати гімнастику та комплекс вправ біля верстата під час повітряних тривог.

Попри всі труднощі та безпекову ситуацію в Києві, коледж готує велику прем'єру, яка запланована на 22 грудня. За словами Катерини Кухар, сьогодні викладачам доводиться вчити вихованців тримати рівновагу не лише на сцені, а й у житті.

Також Кухар пояснила, чому західним театрам складно відмовитися від російської класики та як Україна може змінити цю ситуацію.

Зазначимо, прима-балерина Національної опери України та найсуворіша суддя проєкту «Танці з зірками» вже декілька років через травму не виходить на сцену, проте вона опанувала нове мистецтво: з 2020 року Катерина очолює Київський державний фаховий хореографічний коледж ім. Тетяни Таякіної. Хоча свого повернення на сцену Кухар не виключає.