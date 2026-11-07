Кухар пояснила, чому Захід тримається за російський балет

Кухар: «Дуже дивно вимагати від Парижа, Лондона чи Берліна знати Лесю Українку, якщо ми самі її іноді не знаємо»

Прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка Катерина Кухар пояснила, чому західним театрам складно відмовитися від російської класики та як Україна може змінити цю ситуацію. На її думку, українське мистецтво має не просто зайняти місце російського, а стати повноцінною частиною світової культурної традиції. Про це Кухар розказала у інтерв’ю «Главкому».

«Світова культура не повинна працювати за принципом: когось прибрати, щоб поставити на його місце себе. Значно складніше завдання – зробити так, щоб українське мистецтво посіло своє природне місце на світовій сцені», – наголосила Катерина Кухар.

За її словами, західна культурна традиція формувалася десятиліттями й століттями. За великими європейськими театрами стоять потужні інституції, меценати, світові бренди та значні бюджети. Наприклад, постановка балетної чи оперної вистави для Паризької національної опери може коштувати один-два мільйона євро. Тому зміна репертуару потребує не лише політичної волі, а й довгострокового планування та ресурсів.

Кухар зауважила, що російську класику, зокрема музику Чайковського, популяризували понад століття. Через це європейській та американській публіці непросто відмовитися від звичних вистав, як-от різдвяного «Лускунчика».

Водночас балерина переконана: зміни мають починатися в самій Україні. Українці повинні цікавитися власною культурою і знайомити з нею дітей та близьких.

«Дуже дивно вимагати від Парижа, Лондона чи Берліна знати Лесю Українку, якщо ми самі її іноді не знаємо», – сказала вона.

На підтвердження Кухар згадала участь у журі конкурсу Miss Ukraine. Одна з дівчат, яка претендувала представляти Україну на конкурсі «Міс Всесвіт», не змогла назвати автора «Лісової пісні».

Серед творів, які могли б представляти Україну на світових сценах, балерина виокремила саме «Лісову пісню». Це балет на музику Михайла Скорульського за мотивами драми-феєрії Лесі Українки. У постановці, за ініціативи Кухар, хореограф Олексій Коваленко додав до фіналу «Щедрик» Миколи Леонтовича.

Балерина також розповіла, що за її ініціативи на деяких міжнародних балетних конкурсах уже дозволили виконувати фрагменти з «Лісової пісні». Вона вважає це важливим кроком: так український твір відкривають для педагогів, хореографів, директорів театрів і конкурсантів з інших країн. Згодом він може потрапити й до їхнього репертуару.

Кухар наголосила, що українська класична музика має звучати не лише на великих гастролях, а й у кіно та рекламі – так само природно, як твори відомих композиторів у французьких чи американських фільмах.

«Я хочу чути в українських кіно та рекламі Скорульського, Скорика, Лисенка, Леонтовича, як чую у французьких та американських фільмах Деліба, Бізе чи Чайковського», – зазначила вона.

На думку балерини, Україні не варто будувати ставлення до себе у світі на жалощах. Натомість потрібно домагатися поваги через власні культурні здобутки.

«Жалість – коротка емоція, повага – значно триваліша», – підсумувала Кухар.

Раніше Катерина Кухар вразила розповіддю про заробітки своїх колег. Артистка розкрила суму гонорарів зірок українського балету.

Нагадаємо, «Главком» писав, що Катерина Кухар та її чоловік, прем'єр того ж театру потрапили у гучний скандал. Стало відомо, що артисти їздять по Європі з балетом «Щелкунчик» на музику росіянина Петра Чайковського.