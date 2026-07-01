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Прима Катерина Кухар розкрила гонорари зірок українського балету

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Катерина Кухар розповіла про залаштунки балету
фото: Іnstagram/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар: «Є сенс бути артистом балету» 

Прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка Катерина Кухар вразила розповіддю про заробітки своїх колег. Артистка розкрила суму гонорарів зірок українського балету в коментарі виданню «Ти – Київ», пише «Главком».

За словами Катерини Кухар, зарплати артистів балету різняться, середня сума гонорару складає близько тисячі доларів.

Однак гонорари зірок зростають із підвищенням їхнього статусу. Зокрема, відомі зірки балету можуть заробляти й тисячі доларів за вечір. «Артист балету зараз заробляє десь тисячу доларів. Звісно, якщо ти прем’єр і всесвітньо відомий, то за вечір можеш заробляти 10 тис.», – розповіла балерина.

У балеті можна заробляти не лише як танцівник. Як пояснила Катерина Кухар, артисти балету мають чимало можливостей для карʼєрного зростання. «Є сенс бути артистом балету. Потім можна бути продюсером, художнім керівником, директором. Увесь всесвіт на долонях», – вважає вона.

До того ж Кухар зауважила, що артисти мають перспективи й після завершення танцювальної карʼєри. Зокрема, у продюсуванні та управлінні у сфері балету.

Нагадаємо, зірка українських серіалів та фільмів Катерина Кузнєцова розкрила одну з проблем кіноіндустрії в Україні під час війни. Артистка розповіла, які гонорари нині отримують українські актори. На думку Катерини Кузнєцової, кіно в Україні має розвиватися в різних сферах, зокрема й в оплаті праці акторів. 

До слова, 69-річний український продюсер Володимир Бебешко заявив, що отримує мінімальну пенсію та назвав суму.З а словами Володимира Бебешка, йому підняли пенсію на 200 грн. Оскільки він мешкає у Польщі, пенсійні виплати надходять йому на карту.

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Теги: зарплата театр балет Максім Ґрошев Катерина Кухар

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