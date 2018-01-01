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    Оксана Билозир готовит масштабный сольный концерт в Киеве

    Певица исполнит лучшие свои песни прошлых лет, а также представит новые композиции
    27 февраля народная артистка Украины Оксана Билозир даст масштабный сольный концерт на сцене Национального дворца «Украина» в Киеве. В это шоу под названием «Народжена Україною» войдут лучшие песни прошлых лет в новом звучании, эксклюзивные премьеры, а также творческие музыкальные эксперименты артистки, пишет
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 19:28
    • Розсилка
    Оксана Билозир
    Оксана Билозир

    Певица исполнит лучшие свои песни прошлых лет, а также представит новые композиции

    27 февраля народная артистка Украины Оксана Билозир даст масштабный сольный концерт на сцене Национального дворца «Украина» в Киеве. В это шоу под названием «Народжена Україною» войдут лучшие песни прошлых лет в новом звучании, эксклюзивные премьеры, а также творческие музыкальные эксперименты артистки, пишет «Главком».

    «Для меня концерты давно перестали быть просто шоу, поэтому теперь называю их «творческие встречи» - духовная беседа с моими поклонниками. В этом концерте будет и актуальная музыка в нетипичной для меня аранжировке: если артист стремится быть востребованным во времена, которые быстро меняются, значит он должен тонко чувствовать тенденции и присутствовать в новом музыкальном пространстве», - говорит Билозир.

    Артистка намерена показать разнообразие своего творчества. Организаторы отмечают, что во время выступления прозвучат песни, связанные с сегодняшним временем, с внутренней борьбой и беспокойством в душе, вызванной войной, которая идет бок о бок с нашей жизнью. Целый ряд композиций будет посвящен теме несокрушимости духа украинского народа.

    «Каждая ее песня - откровение и исповедь, затрагивающих надорванные струны сегодняшнего времени. Это лекарство от отчаяния и вдохновение на дальнейшую борьбу!» - пишут организаторы.

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