Певица Камалия впечатлила слишком откровенным платьем

Артистка продемонстрировала свое нижнее белье под эффектным мини

Популярная украинская певица Камалия опубликовала на своей странице в Instagram пару пикантных фото с романтического вечера в ресторане, который она провела в компании своего супруга миллиардера Мохаммада Захура. Артистка выбрала для этого события чересчур короткое платье, которое приоткрывало ее нижнее белье. Кроме того, в этом ярком мини был



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Камалия

Артистка продемонстрировала свое нижнее белье под эффектным мини

Популярная украинская певица Камалия опубликовала на своей странице в Instagram пару пикантных фото с романтического вечера в ресторане, который она провела в компании своего супруга миллиардера Мохаммада Захура.

Артистка выбрала для этого события чересчур короткое платье, которое приоткрывало ее нижнее белье. Кроме того, в этом ярком мини был смелый вырез в зоне декольте.

«Спасибо за романтичный ужин. С днем святого Валентина. Нижнее белье любезно предоставлено La Perla», – написала певица под снимком.

В комментариях пользователи весьма сдержанно отреагировали на это фото: «Если бы вы не сказали, мы бы не заметили», «Трусы в глаза бросаются сразу», «А трусы зачем выставлять», «Зачем показывать белье или другой фотки не оказалось?»

Как сообщалось ранее, Камалия снялась в провокационной фотосессии, позируя в ванной, наполненной шампанским. «Чего народ только не писал в интернете... Это как человека, играющего Брута в спектакле, казнить за его роль. Ванны из шампанского были, но для экрана и фотосессии. Для них использовалось, конечно, самое дешевое шампанское. Причем это не ежедневная процедура – раз в году, как часть детокса – для очищения пор. Сейчас на это времени нет, да и деньги есть куда потратить», – написала она тогда.

Джерело: Сегодня