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    Рианна примерила платье диснеевской принцессы

    Артистка подчеркнула осиную талию пышным бальным нарядом
    Звезда американской сцены певица Рианна любит экспериментировать со своими нарядами. Специально ко Дню влюбленных она примерила красное классическое платье с пышным шлейфом. Видео, на котором артистка предстает в таком образе, она выложила на своей странице в Instagram. Дизайнером этого наряда выступил Зак Позен, пишет «Главком».
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 15:40
    • Розсилка

    Артистка подчеркнула осиную талию пышным бальным нарядом

    Звезда американской сцены певица Рианна любит экспериментировать со своими нарядами. Специально ко Дню влюбленных она примерила красное классическое платье с пышным шлейфом. Видео, на котором артистка предстает в таком образе, она выложила на своей странице в Instagram. Дизайнером этого наряда выступил Зак Позен, пишет «Главком».

    Подписчики 29-летней звезды засыпали ее восторженными комментариями. Многие отмечают, что тугой корсет вернул ей утраченную талию, за что она напоролась на агрессивную критику со стороны фанатов. Однако в таком наряде подписчики отметили, что Рианна напоминает диснеевскую принцессу.

    Уже после публикации стало известно, что это архивная запись и сегодня артистка уже не в состоянии продемонстрировать подобные формы.

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