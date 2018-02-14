Рианна примерила платье диснеевской принцессы
- Сьогодні, 15:40
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Артистка подчеркнула осиную талию пышным бальным нарядом
Звезда американской сцены певица Рианна любит экспериментировать со своими нарядами. Специально ко Дню влюбленных она примерила красное классическое платье с пышным шлейфом. Видео, на котором артистка предстает в таком образе, она выложила на своей странице в Instagram. Дизайнером этого наряда выступил Зак Позен, пишет «Главком».
Подписчики 29-летней звезды засыпали ее восторженными комментариями. Многие отмечают, что тугой корсет вернул ей утраченную талию, за что она напоролась на агрессивную критику со стороны фанатов. Однако в таком наряде подписчики отметили, что Рианна напоминает диснеевскую принцессу.
Уже после публикации стало известно, что это архивная запись и сегодня артистка уже не в состоянии продемонстрировать подобные формы.