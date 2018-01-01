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    Украинская певица выбрала стиль одежды «городская сумасшедшая» (Фото)

    Слава Каминская продемонстрировала смелые сочетания одежды
    Участница дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская призналась, что на светское мероприятие ей собраться гораздо легче, чем выйти куда-то в повседневной жизни. Персональный стиль артистка называет «городская сумасшедшая» и говорит, что его в первую очередь влияет на его настроение. Свои предпочтения в моде артистка
    • Сьогодні, 20:52
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    Слава Каминская
    Слава Каминская

    Слава Каминская продемонстрировала смелые сочетания одежды

    Участница дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская призналась, что на светское мероприятие ей собраться гораздо легче, чем выйти куда-то в повседневной жизни. Персональный стиль артистка называет «городская сумасшедшая» и говорит, что его в первую очередь влияет на его настроение.

    Свои предпочтения в моде артистка продемонстрировала в новой фотосессии, которой лишний раз доказала, что в выборе одежды не устанавливает для себя совершенно никаких табу.

    «Я очень люблю многослойность в одежде: такая «капуста», надела все лучшее сразу», - призналась артистка. Также она добавила, что предпочитает делать в своих нарядах акцент на сексуальности.

    Классический набор одежды, который Каминская использует в большинстве своих нарядов включает челноки, белую рубашку и джинсы с идеальной посадкой.

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    Украинская певица выбрала стиль одежды «городская сумасшедшая» (Фото)
    Украинская певица выбрала стиль одежды «городская сумасшедшая» (Фото)
    Украинская певица выбрала стиль одежды «городская сумасшедшая» (Фото)
    Украинская певица выбрала стиль одежды «городская сумасшедшая» (Фото)
    Украинская певица выбрала стиль одежды «городская сумасшедшая» (Фото)

    «Главный источник вдохновения для меня – люди. И не всегда знакомы (смеется). Это может быть просто прохожий, который улыбнулся мне», - поделилась Слава.

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    Джерело: Табло ID

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