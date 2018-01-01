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    Певица Кристина Агилера снялась в жаркой фотосессии в ванной

    Обнаженные фото артистки вызвали неоднозначную реакцию ее подписчиков
    Известная американская певица Кристина Агилера, которая недавно тайно вышла замуж, сделала ряд провокационных снимков в ванной. Эти снимки появились на ее странице в Instagram. На черно-белых снимках певица позирует абсолютно обнаженной, лежа в ванне и принимая соблазнительные позы. Эротические кадры Кристина оставила без подписи, лишь сопроводила
    • Сьогодні, 15:11
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    Кристина Агилера
    Кристина Агилера

    Обнаженные фото артистки вызвали неоднозначную реакцию ее подписчиков

    Известная американская певица Кристина Агилера, которая недавно тайно вышла замуж, сделала ряд провокационных снимков в ванной. Эти снимки появились на ее странице в Instagram.

    На черно-белых снимках певица позирует абсолютно обнаженной, лежа в ванне и принимая соблазнительные позы. Эротические кадры Кристина оставила без подписи, лишь сопроводила их смайлом в виде капли.

    Поклонникам звезды понравилась ее смелая фотосессия, о чем многие написали в комментариях. Но были и те, кто написал, что Агилере стоит быть немного скромнее.

    Ранее сообщалось, что Кристина Агилера ее возлюбленный Мэтт Ратлер тайно поженились в Италии. А пышное торжество пара собирается устроить весной нынешнего года.

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    Певица Кристина Агилера снялась в жаркой фотосессии в ванной
    Певица Кристина Агилера снялась в жаркой фотосессии в ванной

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    Джерело: Апостроф

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