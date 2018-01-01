Певица Сиара впервые показала свою 10-месячную дочь

Артистка тщательно скрывала от публики своего ребенка, несмотря на многочисленные просьбы поклонников

Известная американская певица Сиара выложила на своей странице в Instagram первые снимки, на которых показывается ее 10-месячная дочь Сиенна Принцесс. На фотографии она запечатлена с малышкой на руках в шелковистом платье золотистого оттенка, сидя у рояля. «Сегодня все только начинается. Делюсь с вами очень личным и самым дорогим моему



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Певица Сиара

Артистка тщательно скрывала от публики своего ребенка, несмотря на многочисленные просьбы поклонников

Известная американская певица Сиара выложила на своей странице в Instagram первые снимки, на которых показывается ее 10-месячная дочь Сиенна Принцесс.

На фотографии она запечатлена с малышкой на руках в шелковистом платье золотистого оттенка, сидя у рояля.

«Сегодня все только начинается. Делюсь с вами очень личным и самым дорогим моему сердцу… Знакомлю вас с моей девочкой. Она — сладкий ангел», - подписала она снимок.

До сегодняшнего дня дочку Сиары поклонники певицы лишь изредка видели со спины, так как мать упорно отказывалась демонстрировать лицо чада, несмотря на многочисленные запросы от её фанатского сообщества.

В комментариях многие заметили, что девочка похожа на своего отца, как две капли воды. Также фанаты певицы пожелали крепкого здоровья малышке и попросили Сиару почаще делиться подобными снимками. Некоторые подписчики заявили, что будут очень рады стать свидетелями того, как её дочь будет расти и взрослеть.

Отцом ребенка является игрок в американский футбол, квотербека команды «Сиэтл Сихокс» Рассел Уилсон.

Джерело: Hello!