Российскую певицу Лолиту вызывают в суд из-за Крыма

Скандальная артистка выясняет отношения с организаторами своих концертов на полуострове

На российскую эстрадную певицу Лолиту Милявскую подали в суд организаторы ее несостоявшихся концертов в оккупированном Крыму. Выступления предварительно были запланированы на август 2017 года. Певица не явилась на полуостров, заявив журналистам, что организаторы концертов подвели ее и не выполнили все необходимые условия. В свою очередь,



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Лолита

Скандальная артистка выясняет отношения с организаторами своих концертов на полуострове

На российскую эстрадную певицу Лолиту Милявскую подали в суд организаторы ее несостоявшихся концертов в оккупированном Крыму. Выступления предварительно были запланированы на август 2017 года.

Певица не явилась на полуостров, заявив журналистам, что организаторы концертов подвели ее и не выполнили все необходимые условия. В свою очередь, организаторы назвали слова артистки ложью и указали на миллионную сумму убытков.

Согласно источнику, организаторы гастрольного тура Милявской подали сразу два иска в Таганский суд, один о защите чести и достоинства, а второй — о возмещении ущерба. Судебные заседания запланированы на апрель 2018 года.

Сторона обвинения уверяет, что организаторы понесли расходы на сумму более 6 млн рублей, чтобы достойно встретить гостью на полуострове, однако Лолита не явилась. Более того, обвинила их в невыполнении обязанностей.

Особое внимание истцы обратили на то, что артистка якобы оклеветала их на личной странице в Instagram, где за ее жизнью следят более миллиона фанов.

Представитель певицы рассказал журналистам, что Лолита узнала об исках впервые, к тому же ей вовсе не знакома фамилия истца.

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Джерело: Обозреватель