Надя Дорофеева выбрала прозрачный плащ для Недели моды Нью-Йорке

Певица взяла с собой в США наряды от украинского бренда

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева стала гостьей Недели моды в Нью-Йорке. Для такого мероприятия артистка выбрала наряд от украинского бренда Dafna May. Поверх джинсов и топа она надела ультрамодный прозрачный пластиковый плащ, дополнив образ маленькой белой сумкой на поясе из коллекции Caviar осень-зима 18/19 от Dafna May.



После того, как эти снимки появились на странице в социальной сети певицы – они собрали множество восторженных комментариев. «Нядя, тебе очень идет! Твой выбор – нереально cool», «Почему не на голое тело плащик? Было бы тоже круто!», «Вы неотразимы, икона стиля!», «Настоящая красотка», «Надя, тебе самой надо на подиум», – пишут подписчики Дорофеевой.

Маленькая белая сумочка на поясе от Dafna May, которая является must have ее новой коллекции, видимо пришлась по душе Наде. На других снимках звезда позирует в разных нарядах, неизменно дополняя образ модным аксессуаром.

Джерело: Сегодня