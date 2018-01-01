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    Надя Дорофеева выбрала прозрачный плащ для Недели моды Нью-Йорке

    Певица взяла с собой в США наряды от украинского бренда
    Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева стала гостьей Недели моды в Нью-Йорке. Для такого мероприятия артистка выбрала наряд от украинского бренда Dafna May. Поверх джинсов и топа она надела ультрамодный прозрачный пластиковый плащ, дополнив образ маленькой белой сумкой на поясе из коллекции Caviar осень-зима 18/19 от Dafna May.
    • Сьогодні, 10:32
    • Розсилка
    Надя Дорофеева
    Надя Дорофеева

    Певица взяла с собой в США наряды от украинского бренда

    Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева стала гостьей Недели моды в Нью-Йорке. Для такого мероприятия артистка выбрала наряд от украинского бренда Dafna May. Поверх джинсов и топа она надела ультрамодный прозрачный пластиковый плащ, дополнив образ маленькой белой сумкой на поясе из коллекции Caviar осень-зима 18/19 от Dafna May.

    После того, как эти снимки появились на странице в социальной сети певицы – они собрали множество восторженных комментариев. «Нядя, тебе очень идет! Твой выбор – нереально cool», «Почему не на голое тело плащик? Было бы тоже круто!», «Вы неотразимы, икона стиля!», «Настоящая красотка», «Надя, тебе самой надо на подиум», – пишут подписчики Дорофеевой.

    Маленькая белая сумочка на поясе от Dafna May, которая является must have ее новой коллекции, видимо пришлась по душе Наде. На других снимках звезда позирует в разных нарядах, неизменно дополняя образ модным аксессуаром.

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    Надя Дорофеева выбрала прозрачный плащ для Недели моды Нью-Йорке
    Надя Дорофеева выбрала прозрачный плащ для Недели моды Нью-Йорке
    Надя Дорофеева выбрала прозрачный плащ для Недели моды Нью-Йорке
    Надя Дорофеева выбрала прозрачный плащ для Недели моды Нью-Йорке

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    Джерело: Сегодня

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    мода и красота Надя Дорофеева модель певица
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