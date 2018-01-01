Известного украинского клипмейкера подловили на откровенном плагиате

Автор музыкального видео скопировал идею одного из самых популярных клипов мира

Самого продуктивного украинского клипмейкера Алана Бадоева, который создал музыкальные видео для всех самых известных украинских музыкантов, подловили на откровенном плагиате. В своей новой работе для певицы Tayanna, он повторяет стиль клипа-миллионника ямайско-американского трио Major Lazer. На личной странице в Facebook украинская певица



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Новый клип Алана Бадоева

Автор музыкального видео скопировал идею одного из самых популярных клипов мира

Самого продуктивного украинского клипмейкера Алана Бадоева, который создал музыкальные видео для всех самых известных украинских музыкантов, подловили на откровенном плагиате. В своей новой работе для певицы Tayanna, он повторяет стиль клипа-миллионника ямайско-американского трио Major Lazer.

На личной странице в Facebook украинская певица опубликовала тизер нового клипа к песне «Леля», с которой выступает в Нацотборе, отметив его хештегом #Badoev2018. «Уже через неделю...», - лаконично анонсировала она премьеру.

Ролик представляет собой нарезку разноцветных сцен, в центре которых задорно отплясывают человекоподобные фигуры в различных ярких костюмах.

Напомним, что Ролик к песне Light It Up с момента публикации видео собрал в YouTube без малого 200 миллионов просмотров.

Далеко не все комментаторы рассмотрели сходство в этих видеоработах. Однако среди пользователей нашлось немало таких, кто отметил чрезмерное сходство в двух клипах.

Напомним, на плагиате Алана Бадоева подловили не впервые. Ранее под шквалом критики оказался новый клип Ани Лорак к песне «Новый бывший», автором которого также стал украинский клипмейкер. Что правда, в сюжете видео усмотрели откровенный плагиат вышедшего ранее видео Тины Кароль к песне «Я не перестану».

Джерело: Обозреватель