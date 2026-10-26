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Оля Полякова пояснила, чому не провела традиційний концерт 26 жовтня

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Оля Полякова: «Через підвищену небезпеку концерти скасовуються один за одним»
фото: Оля Полякова/Facebook

Оля Полякова розповіла, коли повернеться на сцену з концертами

Українська співачка Оля Полякова не провела свій традиційний щорічний концерт 26 жовтня. Артистка звернулася до шанувальників та назвала причину. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки у Facebook.

Співачка пояснила, що зараз зосереджена на новій програмі та роботі над проєктом The Nogi, тому вона з командою не планувала концерт 26 жовтня. «Я вважаю, що артист має відчувати час, у якому живе, і бути чесним зі своєю аудиторією. Саме тому, мабуть, і з’явився проєкт The Nogi, над яким ми зараз багато працюємо. Це можливість говорити про нашу реальність через живу емоцію, чесні думки, іронію та гострі слова», – зазначила зірка.

Оля Полякова пояснила, чому не провела традиційний концерт 26 жовтня фото 1
фото: Оля Полякова/Facebook

Також Полякова прокоментувала хвилю скасованих концертів інших артистів через постійні російські атаки. «Також ви бачите, що зараз через підвищену небезпеку концерти скасовуються один за одним. Мені дуже шкода артистів, які вкладають купу енергії, часу та грошей у свої шоу, які треба переносити... Мені також шкода глядачів, які чекають хоч трохи відради в ці темні часи», – додала вона.

Оля Полякова пояснила, чому не провела традиційний концерт 26 жовтня фото 2
фото: Оля Полякова/Facebook

Тож Оля Полякова пообіцяла повернутися з концертами, коли буде впевнена в безпечних умовах для глядачів. Наразі виконавиця не ризикує влаштовувати заходи, оскільки підготовка потребує чимало сил, грошей та відповідальності. 

Оля Полякова пояснила, чому не провела традиційний концерт 26 жовтня фото 3
фото: Оля Полякова/Facebook

«До концертів ми обов’язково повернемося, коли будемо впевнені, що це безпечно для наших глядачів і команди. Тому що концерт – це не просто бажання артиста вийти на сцену. Це величезна команда, серйозні витрати, складна організація і, найголовніше, величезна відповідальність перед людьми, які приходять до нас, і всіма, хто працює над цим. Велике шоу для артиста – це не тільки про его. Це бізнес, це питання зважених рішень, ризиків та відповідальності», – написала співачка.

Як розповідав «Главком», українські зірки одне за одним скасовують свої концерти у Палаці спорту в Києві через безпекову ситуацію. Співачка Альона Омаргалієва також мала виступи у Палаці спорту, однак 22 жовтня зірка повідомила про перенесення концерту на наспний рік. 

До слова, співачка Анна Трінчер також повідомила про скасування свого великого концерту в Палаці спорту через постійні атаки РФ. Концерт Анни Трінчер мав відбутися вже 20 листопада, однак через безпекову ситуацію в Києві команда зірки отримала офіційну відмову від КМДА.

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Теги: Оля Полякова співачка концерт Київ війна

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