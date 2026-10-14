«Третю світову можна вішати на Кличка». Мер Києва емоційно висловився у Раді

У своєму виступі Віталій Кличко розкритикував дії уряду та центральної влади, звинувативши їх у блокуванні коштів та дискредитаційній кампанії проти столиці й інших громад

Від початку 2026 року російські окупанти завдали майже 50 ударів ракетами та дронами по об’єктах енергозабезпечення Києва. Для порівняння: у 2022 році було зафіксовано 12 уражень, у 2023-му – сім, у 2024-му – жодного, а у 2025-му – 19. Про це під час виступу у Верховній Раді сьогодні, 14 жовтня, заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє «Главком».

Народні депутати України запросили мера столиці розповісти про підготовку Києва до зими.

Наслідки останньої атаки та автономність міста

За словами очільника столиці, остання нічна атака РФ завдала серйозної шкоди ключовим енергооб'єктам Києва та області. Наразі фахівці працюють над їх відновленням. Попри це, першочергові заходи плану енергостійкості в місті виконані.

Мер навів дані щодо автономного забезпечення столичної інфраструктури:

Тепло- та водопостачання: підготовлено майже 700 генераторів різної потужності, 70 мобільних пересувних котелень, збудовано три дизельні електростанції та резервний водозабір. «Київводоканал» має 103 генератори та очікує додаткові потужні системи для водопостачання, які виготовляють за кордоном.

Медична інфраструктура: столичні лікарні забезпечені 480 генераторами. У 15 медзакладах уже є власні свердловини, ще шість наразі будують. Крім того, 11 лікарень мають автономне теплопостачання від власних котелень, а до кінця року таке опалення матиме 21 заклад.

Освіта: усі заклади освіти забезпечені генераторами різної потужності, зокрема 285 – великої потужності.

Житловий фонд: за міськими програмами енергостійкості придбано понад 6 тис. одиниць обладнання (генератори, інвертори, батареї).

Критика центральної влади, ППО та тиск на громади

У своєму виступі Віталій Кличко жорстко розкритикував дії уряду та центральної влади, звинувативши їх у блокуванні коштів та дискредитаційній кампанії проти столиці й інших громад.

«В останні два місяці Київ живе під постійними атаками ворога. Ми як міська влада намагаємося всіма силами забезпечити життєдіяльність міста – попри ляпаси, які нам постійно намагається підвісити центральна влада. Готувалися під обстрілами ворога та в умовах шоу, яке влада влаштувала з планом стійкості, з брехливою кампанією, що в Києві нічого не робиться, та з блокуванням коштів, яке заморозило чимало проєктів з енергостійкості», – заявив Кличко.

Мер столиці також обурився звинуваченнями щодо нібито зриву опалювального сезону та порушив питання захисту неба над містом:

«З усіх марафонних прасок ми чуємо, що в Києві все не так. Таке враження, що можна що завгодно говорити і навіть третю світову війну вішати на Кличка. Але питання в кожного з вас: це протиповітряна оборона столиці України, це захист об'єктів інфраструктури, це мільярди, які були виділені на це!» – наголосив очільник міста.

💬Київ працює в умовах браку комунальників і блокування платежів, коли ворог щоночі розносить наше місто, - з виступу мера Кличка Києва у Верховній Раді https://t.co/trEbhgWf5i — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 14, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Як голова Асоціації міст України, Кличко додав, що з подібними проблемами зараз стикаються громади по всій країні через замороження урядових платежів та тиск на місцеве самоврядування через кримінальні провадження.

Нагадаємо, 13 жовтня народні депутати проголосували за виклик Віталія Кличка на засідання Верховної Ради у середу, 14 жовтня. Пропозицію підтримав 151 нардеп.

Як повідомлялося, 8 жовтня Кличко сказав, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, а мешканцям із друзями або родичами за межами столиці порадив розглянути тимчасовий переїзд.

Наступного дня, 9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

Міський голова Києва Віталій Кличко, якого депутати викликали до Верховної Ради 14 жовтня, заявив про поширення безпідставних звинувачень щодо нібито зриву опалювального сезону у столиці та спроби знищити місцеве самоврядування в Україні.