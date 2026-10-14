Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Третю світову можна вішати на Кличка». Мер Києва емоційно висловився у Раді

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Третю світову можна вішати на Кличка». Мер Києва емоційно висловився у Раді
Виступ мера Києва Віталія Кличка у Верховній Раді 14 жовтня 2026 року
скриншот відео

У своєму виступі Віталій Кличко розкритикував дії уряду та центральної влади, звинувативши їх у блокуванні коштів та дискредитаційній кампанії проти столиці й інших громад

Від початку 2026 року російські окупанти завдали майже 50 ударів ракетами та дронами по об’єктах енергозабезпечення Києва. Для порівняння: у 2022 році було зафіксовано 12 уражень, у 2023-му – сім, у 2024-му – жодного, а у 2025-му – 19. Про це під час виступу у Верховній Раді сьогодні, 14 жовтня, заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє «Главком».

Народні депутати України запросили мера столиці розповісти про підготовку Києва до зими.

Наслідки останньої атаки та автономність міста

За словами очільника столиці, остання нічна атака РФ завдала серйозної шкоди ключовим енергооб'єктам Києва та області. Наразі фахівці працюють над їх відновленням. Попри це, першочергові заходи плану енергостійкості в місті виконані.

Мер навів дані щодо автономного забезпечення столичної інфраструктури:

  • Тепло- та водопостачання: підготовлено майже 700 генераторів різної потужності, 70 мобільних пересувних котелень, збудовано три дизельні електростанції та резервний водозабір. «Київводоканал» має 103 генератори та очікує додаткові потужні системи для водопостачання, які виготовляють за кордоном.

  • Медична інфраструктура: столичні лікарні забезпечені 480 генераторами. У 15 медзакладах уже є власні свердловини, ще шість наразі будують. Крім того, 11 лікарень мають автономне теплопостачання від власних котелень, а до кінця року таке опалення матиме 21 заклад.

  • Освіта: усі заклади освіти забезпечені генераторами різної потужності, зокрема 285 – великої потужності.

  • Житловий фонд: за міськими програмами енергостійкості придбано понад 6 тис. одиниць обладнання (генератори, інвертори, батареї).

Критика центральної влади, ППО та тиск на громади

У своєму виступі Віталій Кличко жорстко розкритикував дії уряду та центральної влади, звинувативши їх у блокуванні коштів та дискредитаційній кампанії проти столиці й інших громад.

«В останні два місяці Київ живе під постійними атаками ворога. Ми як міська влада намагаємося всіма силами забезпечити життєдіяльність міста – попри ляпаси, які нам постійно намагається підвісити центральна влада. Готувалися під обстрілами ворога та в умовах шоу, яке влада влаштувала з планом стійкості, з брехливою кампанією, що в Києві нічого не робиться, та з блокуванням коштів, яке заморозило чимало проєктів з енергостійкості», – заявив Кличко.

Мер столиці також обурився звинуваченнями щодо нібито зриву опалювального сезону та порушив питання захисту неба над містом:

«З усіх марафонних прасок ми чуємо, що в Києві все не так. Таке враження, що можна що завгодно говорити і навіть третю світову війну вішати на Кличка. Але питання в кожного з вас: це протиповітряна оборона столиці України, це захист об'єктів інфраструктури, це мільярди, які були виділені на це!» – наголосив очільник міста.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Як голова Асоціації міст України, Кличко додав, що з подібними проблемами зараз стикаються громади по всій країні через замороження урядових платежів та тиск на місцеве самоврядування через кримінальні провадження.

Нагадаємо, 13 жовтня народні депутати проголосували за виклик Віталія Кличка на засідання Верховної Ради у середу, 14 жовтня. Пропозицію підтримав 151 нардеп. 

Як повідомлялося, 8 жовтня Кличко сказав, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, а мешканцям із друзями або родичами за межами столиці порадив розглянути тимчасовий переїзд.

Наступного дня, 9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

Міський голова Києва Віталій Кличко, якого депутати викликали до Верховної Ради 14 жовтня, заявив про поширення безпідставних звинувачень щодо нібито зриву опалювального сезону у столиці та спроби знищити місцеве самоврядування в Україні.

 

Теги: столиця Віталій Кличко Верховна Рада мер Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єврокомісари надіслали Верховній Раді перелік законодавчих рішень, необхідних для отримання фінансової допомоги ЄС.
Україна має виконати реформаторський пакет ЄС
18 вересня, 15:10
У розпал війни за ідентичність знакова пам’ятка, яку називають «Свідком незалежності», може зникнути
«Ударник боротьби з Грушевським». Хто переміг у цій номінації? Авторська стаття
28 вересня, 21:00
Наразі будівля перебуває під охороною, а правоохоронці вже задокументували завдані збитки
Окупанти пошкодили спорткомплекс університету Шевченка: наслідки удару
17 вересня, 14:33
Кличко заявив, що його діти ніколи не жили в Україні
Кличко пояснив, чому його сини не воюють
26 вересня, 17:37
Увечері 1 жовтня Південний міст Києва зазнав повторної атаки дронів
У Києві після російських атак перекрито Південний міст і міст Патона (оновлено)
2 жовтня, 07:54
На фестивалі очікуються гучні імена, прем'єрні виступи та ексклюзивні спецпроєкти
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Актуальні зміни в розкладі роботи транспорту оперативно публікують на офіційних каналах КМДА
«Зелена» лінія метро зупинилася? Влада Києва відреагувала на чутки про знеструмлення
9 жовтня, 09:45
РФ завдала удару по столиці шістьма балістичними ракетами по кількох районах Києва
Повітряні Силі повідомили, що РФ застосувала шість балістичних ракет по Києву: цілі були виявлені під час атаки
Вчора, 00:06
У столиці виникли перебої зі світлом
Окупанти атакували енергообʼєкти Києва
Сьогодні, 06:26

Новини

Школи, лікарні та житловий фонд: Кличко розповів, як Київ підготувався до блекаутів
Школи, лікарні та житловий фонд: Кличко розповів, як Київ підготувався до блекаутів
«Третю світову можна вішати на Кличка». Мер Києва емоційно висловився у Раді
«Третю світову можна вішати на Кличка». Мер Києва емоційно висловився у Раді
Масована атака на Київ: кількість загиблих зросла до п’яти, багато поранених (оновлено)
Масована атака на Київ: кількість загиблих зросла до п’яти, багато поранених (оновлено)
Пожежа через несправний електроприлад забрала життя жительки Київщини
Пожежа через несправний електроприлад забрала життя жительки Київщини
Рух вулицею Милославською обмежено до кінця листопада (схема)
Рух вулицею Милославською обмежено до кінця листопада (схема)
Атака на Київ: з-під завалів у Деснянському районі вилучено останніх постраждалих
Атака на Київ: з-під завалів у Деснянському районі вилучено останніх постраждалих

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Сьогодні, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua