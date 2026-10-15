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Окупанти вдарили по двох промислових підприємствах на Полтавщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти вдарили по двох промислових підприємствах на Полтавщині
У Полтавській області зафіксовано влучення ворожих БпЛА
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Обійшлося без постраждалих

Зранку 15 жовтня російська терористична армія атакувала Полтавщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

«Зафіксовано влучення ворожих БпЛА по двох промислових підприємствах у Полтавському та Миргородському районах. Попередньо, обійшлося без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок атаки на Рівне ворожі дрони пошкодили приватний сектор, людських жертв немає. За словами керівника області, пошкодження зафіксували в житловому секторі обласного центру. Коваль перебуває на місці події разом із представниками відповідних служб.

До слова, увечері 14 жовтня російський безпілотник атакував виробниче підприємство в Чорткові Тернопільської області. На території об’єкта виникла пожежа, а по медичну допомогу звернулися п’ятеро людей.

Також у Кропивницькому внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, а атака на Кіровоградщину тривала й після першого повідомлення про жертву. Райкович закликав мешканців області дотримуватися правил безпеки й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Як повідомлялося, зранку 15 жовтня російська терористична армія атакувала Дніпровський та Павлоградський райони на Дніпропетровщині. Унаслідок цього загинули двоє людей.

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Теги: війна Полтавщина

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