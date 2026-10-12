Продуктові ярмарки у Києві 13-18 жовтня: за якими адресами можна зробити покупки

Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці

Городину, фрукти та м’ясо кияни зможуть купити безпосередньо у виробників

Цього тижня, із 13 до 18 жовтня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, у вівторок 13 жовтня ярмарки триватимуть у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88; вул. Байкова, 1;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська (в межах вул. Бульварно-Кудрявської, 2 та Львівської площі, 14).

14 жовтня (середа) в:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Байкова, 1;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

15 жовтня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29, вул. Байкова, 1;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської і Турівської);

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

16 жовтня (п’ятниця) в:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53, вул. Байкова, 1;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська (в межах вул. Бульварно-Кудрявської, 2 та Львівської площі, 14).

17 жовтня (субота) в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10, вул. Байкова, 1;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);

Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

18 жовтня (неділя) в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна), вул. Байкова, 1;

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Також із 13 жовтня поблизу Байкового кладовища розпочне роботу сезонний ярмарок, на якому кияни зможуть придбати квіти та товари ритуального призначення.

Нагадаємо, на українському ринку пшеничного борошна зафіксовано падіння цін. Основною причиною здешевлення є слабка купівельна активність споживачів у поєднанні з високим рівнем пропозиції від виробників. Небажання покупців формувати значні товарні запаси змушує переробників поступатися в ціні заради збуту продукції.

Також на українському ринку спостерігається подальше здешевлення ріпчастої цибулі, про що свідчать дані EastFruit.

Головними чинниками цієї тенденції стали збільшення обсягів пропозиції на тлі млявого споживчого попиту. Наразі аграрії відвантажують продукцію за ціною 9-15 грн/кг ($0,20-0,33/кг), що приблизно на десяту частину нижче за показники кінця попереднього робочого тижня.