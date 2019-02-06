Отец Децла: результаты экспертизы будут готовы через две недели



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Александр Толмацкий yatakdumayu.ru

Отец и экс-продюсер популярного рэпера призвал не верить информации, которая распространяется в СМИ

Продюсер Александр Толмацкий прокомментировал сообщения о результатах экспертизы по факту смерти его сына Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. СМИ сообщали, что в крови артиста не обнаружены следы наркотиков, однако настоящие результаты экспертизы станут известны лишь через две недели.

«Экспертиза будет готова только через две недели. Все, что пишут – это полная ерунда. Заключение экспертизы еще не готово, мы ждем, когда эксперты сделают, тогда можно будет о чем-то говорить», - заявил Толмацкий в комментарии РБК.

По словам отца исполнителя, следствие продолжает выяснять подробности смерти артиста. Медиками и судмедэкспертами были взяты все возможные анализы, в том числе на наличие в организме алкоголя, наркотиков и токсических веществ.

Напомним, что похороны Децла состоятся сегодня, 6 февраля. Церемония пройдет в Центральной клинической больнице.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине