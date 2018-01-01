O.Torvald откровенно рассказал, что случилось с группой после провала на «Евровидении»

Артисты взяли паузу в общении с прессой после выступления на песенном конкурсе

Лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич подробно рассказал, как их коллектив восстанавливался после неудачного выступления на песенном конкурсе «Евровидение» в прошлом году. Напомним, украинские музыканты тогда заняли 24- место из 26 возможных. В частности, артист признался, что больше не исполняет песню Time, с которой его



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Женя Галич

Артисты взяли паузу в общении с прессой после выступления на песенном конкурсе

Лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич подробно рассказал, как их коллектив восстанавливался после неудачного выступления на песенном конкурсе «Евровидение» в прошлом году. Напомним, украинские музыканты тогда заняли 24- место из 26 возможных.

В частности, артист признался, что больше не исполняет песню Time, с которой его коллектив выступал на «Евровидении-2017».

«Мы уже давно ее не играем. Этот трек в принципе нехарактерно для O.Torvald. Плюс ко всему еще и на английском», - объяснил Галич.

Отвечая на вопрос о том, есть ли жизнь после поражения на этом песенном конкурсе фронтмен коллектива отметил, что «есть».

«Но самое страшное – во время подготовки к конкурсу мы выполняли ее десять дней подряд по 12-15 раз в день, и когда почувствовали, что эта песня уже в горле стоит, решили, что больше не хотим ее играть. Да и ассоциация не совсем приятная, если честно», - добавил музыкант.

Также Галич признался, что после «Евровидения» так и не освоил английский язык. «Брал уроки. Я немного начинал даже читать по-английски. Но так, чтобы начать изучать ее глубже, то я этим еще не занимался – не хватало времени. Я хочу выучить язык. Но когда не хватает времени даже на то, чтобы провести его с женой, говорить о какой-то усиленный курс английского очень тяжело», -поделился артист.

Несмотря на неутешительные результаты выступления на песенном конкурсе, артист отметил, что ни он сам, ни группа не пострадали после того выступления. Также они взяли паузу в общении с медиа после этого конкурса.

«Музыку «Евровидение» можно расчесать одной гребенкой: если ты под эту гребенку не попадает, тебя просто отсеивают», - подытожил Галич.

Джерело: Табло ID