Вера Брежнева выступила на РосТВ в соблазнительных коротких шортах

Артистка выбрала для телепередачи пикантный наряд за $380

Популярная украинская певица Вера Брежнева стала гостьей ток-шоу «Вечерний Ургант». Своим стильным нарядом артистка подчеркнула свои стройные ножки. Она надела короткие белые шорты от украинского бренда The Coat by Katya Silchenko, стоимость которых составляет $380 (10,3 тыс. грн.) и блузке с объемными рукавами, пишет

ГЛАВКОМ



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Вера Брежнева

Артистка выбрала для телепередачи пикантный наряд за $380

Популярная украинская певица Вера Брежнева стала гостьей ток-шоу «Вечерний Ургант». Своим стильным нарядом артистка подчеркнула свои стройные ножки.

Она надела короткие белые шорты от украинского бренда The Coat by Katya Silchenko, стоимость которых составляет $380 (10,3 тыс. грн.) и блузке с объемными рукавами, пишет «Главком».

Свой эффектный образ Брежнева дополнила красными лодочками. В ходе передачи певица рассказала о своих творческих планах и весело шутила с российским комиком.

Недавно Брежнева представила клип на свою новую песню «Ты мой человек». В клипе певица сменила несколько ярких и соблазнительных образов. Вера примерила сексуальные боди.