  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Вера Брежнева выступила на РосТВ в соблазнительных коротких шортах

    Артистка выбрала для телепередачи пикантный наряд за $380
    Популярная украинская певица Вера Брежнева стала гостьей ток-шоу «Вечерний Ургант». Своим стильным нарядом артистка подчеркнула свои стройные ножки. Она надела короткие белые шорты от украинского бренда The Coat by Katya Silchenko, стоимость которых составляет $380 (10,3 тыс. грн.) и блузке с объемными рукавами, пишет
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 09:58
    • Розсилка
    Вера Брежнева
    Вера Брежнева

    Артистка выбрала для телепередачи пикантный наряд за $380

    Популярная украинская певица Вера Брежнева стала гостьей ток-шоу «Вечерний Ургант». Своим стильным нарядом артистка подчеркнула свои стройные ножки.

    Она надела короткие белые шорты от украинского бренда The Coat by Katya Silchenko, стоимость которых составляет $380 (10,3 тыс. грн.) и блузке с объемными рукавами, пишет «Главком».

    Свой эффектный образ Брежнева дополнила красными лодочками. В ходе передачи певица рассказала о своих творческих планах и весело шутила с российским комиком.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Вера Брежнева выступила на РосТВ в соблазнительных коротких шортах
    Вера Брежнева выступила на РосТВ в соблазнительных коротких шортах
    Вера Брежнева выступила на РосТВ в соблазнительных коротких шортах

    Недавно Брежнева представила клип на свою новую песню «Ты мой человек». В клипе певица сменила несколько ярких и соблазнительных образов. Вера примерила сексуальные боди.

    Читайте також
    Украинская музыка российский артист Вера Брежнева певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ