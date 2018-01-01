Певец Макс Барских посетил масштабное шоу премии BRIT Awards
- Сьогодні, 11:09
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Макс Барских
«Певец года» стал приглашённым гостем 38-й церемонии награждения главной музыкальной премии Великобритании
На праздничном вечере Макс Барских появился в total black и наблюдал за премией из вип-ложи О2 арены в Лондоне. После официальной части Барских отправился на Universal's BRIT Awards afterparty, пишет «Главком».
«Минимум шоу и максимум музыки. Идеальный звук и организация. Получил огромное удовольствие от выступления Джастина Тимберлейка с песней Say Something», - рассказывает Барских.
Напомним, что The BRIT Awards является одной из самых авторитетных музыкальных премий в Европе. В ее рамках британские эксперты ежегодно отмечают выдающиеся достижения музыкантов по всему миру.