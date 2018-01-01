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    Певец Макс Барских посетил масштабное шоу премии BRIT Awards

    «Певец года» стал приглашённым гостем 38-й церемонии награждения главной музыкальной премии Великобритании
    На праздничном вечере Макс Барских появился в total black и наблюдал за премией из вип-ложи О2 арены в Лондоне. После официальной части Барских отправился на Universal's BRIT Awards afterparty, пишет «Главком». «Минимум шоу и максимум музыки. Идеальный звук и организация. Получил огромное удовольствие от выступления Джастина
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:09
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    Макс Барских
    Макс Барских

    «Певец года» стал приглашённым гостем 38-й церемонии награждения главной музыкальной премии Великобритании

    На праздничном вечере Макс Барских появился в total black и наблюдал за премией из вип-ложи О2 арены в Лондоне. После официальной части Барских отправился на Universal's BRIT Awards afterparty, пишет «Главком».

    «Минимум шоу и максимум музыки. Идеальный звук и организация. Получил огромное удовольствие от выступления Джастина Тимберлейка с песней Say Something», - рассказывает Барских.

    Напомним, что The BRIT Awards является одной из самых авторитетных музыкальных премий в Европе. В ее рамках британские эксперты ежегодно отмечают выдающиеся достижения музыкантов по всему миру.

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