Украинская певица пикантно поздравила россиян с 23 февраля
- Сьогодні, 15:31
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Розсилка
Артистка лишний раз призналась в любви своим российским поклонникам
Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова, поздравила мужчин с запрещенным в Украине праздником, так называемым Днем защитника Отечества. Артистка в последние годы живет и активно выступает в России, а также недавно устроилась работать ведущей на одном из федеральных каналов в России, пишет «Главком».
Артистка выложила на свою страницу в Instagram откровенные фрагменты из своего клипа «Увлечение».
Под постом певица написала: «Дорогие мужчины! Спасибо, что защищаете: от опасности, от непогоды и порою от нас самих. Мы с моими девочками-подписчицами поздравляем Вас!»
Многие подписчики поблагодарили Анну за искренние поздравления, отметив, что артистка «невероятно красивая».