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    Шоу-биз

    Украинская певица пикантно поздравила россиян с 23 февраля

    Артистка лишний раз призналась в любви своим российским поклонникам
    Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова, поздравила мужчин с запрещенным в Украине праздником, так называемым Днем защитника Отечества. Артистка в последние годы живет и активно выступает в России, а также недавно устроилась работать ведущей на одном из федеральных каналов в России, пишет «Главком».  
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 15:31
    • Розсилка
    Анна Седокова
    Анна Седокова

    Артистка лишний раз призналась в любви своим российским поклонникам

    Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова, поздравила мужчин с запрещенным в Украине праздником, так называемым Днем защитника Отечества. Артистка в последние годы живет и активно выступает в России, а также недавно устроилась работать ведущей на одном из федеральных каналов в России, пишет «Главком».  

    Артистка выложила на свою страницу в Instagram откровенные фрагменты из своего клипа «Увлечение».

    Под постом певица написала: «Дорогие мужчины! Спасибо, что защищаете: от опасности, от непогоды и порою от нас самих. Мы с моими девочками-подписчицами поздравляем Вас!»

    Многие подписчики поблагодарили Анну за искренние поздравления, отметив, что артистка «невероятно красивая».

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