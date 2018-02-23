Украинская певица пикантно поздравила россиян с 23 февраля

Артистка лишний раз призналась в любви своим российским поклонникам

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова, поздравила мужчин с запрещенным в Украине праздником, так называемым Днем защитника Отечества. Артистка в последние годы живет и активно выступает в России, а также недавно устроилась работать ведущей на одном из федеральных каналов в России, пишет «Главком».

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Анна Седокова

Артистка лишний раз призналась в любви своим российским поклонникам

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова, поздравила мужчин с запрещенным в Украине праздником, так называемым Днем защитника Отечества. Артистка в последние годы живет и активно выступает в России, а также недавно устроилась работать ведущей на одном из федеральных каналов в России, пишет «Главком».

Артистка выложила на свою страницу в Instagram откровенные фрагменты из своего клипа «Увлечение».

Под постом певица написала: «Дорогие мужчины! Спасибо, что защищаете: от опасности, от непогоды и порою от нас самих. Мы с моими девочками-подписчицами поздравляем Вас!»

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 23 Лют 2018 р. о 2:09 PST

Многие подписчики поблагодарили Анну за искренние поздравления, отметив, что артистка «невероятно красивая».