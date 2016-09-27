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    Победительница «Евровидения» Кончита Вурст надела платье из пластика

    Артистка продемонстрировала неожиданный футуристический образ
    Эпатажная победительница песенного конкурса «Евровидение-2014» Кончита Вурст ппришла на церемонию вручения премий Golden Camera Awards-2018 в Гамбурге в эксцентричном платье. Австрийская звезда продемонстрировала эффектный прозрачный плащ, выполненный из пластика. При этом наряд был украшен декором из пайеток от австрийского бренда
    • Сьогодні, 14:29
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    Кончита Вурст
    Кончита Вурст

    Артистка продемонстрировала неожиданный футуристический образ

    Эпатажная победительница песенного конкурса «Евровидение-2014» Кончита Вурст ппришла на церемонию вручения премий Golden Camera Awards-2018 в Гамбурге в эксцентричном платье. Австрийская звезда продемонстрировала эффектный прозрачный плащ, выполненный из пластика.

    При этом наряд был украшен декором из пайеток от австрийского бренда Juergen Christian Hoerl и дополнен золотыми брюками-палаццо.

    Также певица идеально-ровно уложила волосы и сделала макияж с  акцентом на пышных ресницах и пирсингом в носу.

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    Победительница «Евровидения» Кончита Вурст надела платье из пластика
    Победительница «Евровидения» Кончита Вурст надела платье из пластика
    Победительница «Евровидения» Кончита Вурст надела платье из пластика

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    Джерело: ТСН

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