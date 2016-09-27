Победительница «Евровидения» Кончита Вурст надела платье из пластика
- Сьогодні, 14:29
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Кончита Вурст
Артистка продемонстрировала неожиданный футуристический образ
Эпатажная победительница песенного конкурса «Евровидение-2014» Кончита Вурст ппришла на церемонию вручения премий Golden Camera Awards-2018 в Гамбурге в эксцентричном платье. Австрийская звезда продемонстрировала эффектный прозрачный плащ, выполненный из пластика.
При этом наряд был украшен декором из пайеток от австрийского бренда Juergen Christian Hoerl и дополнен золотыми брюками-палаццо.
Также певица идеально-ровно уложила волосы и сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и пирсингом в носу.
Джерело: ТСН