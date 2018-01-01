Украинские музыканты готовы спеть в поддержку политиков за $5–6 тыс.

Практически все отечественные группы согласны спеть в поддержку политиков

В ходе опроса, проведенного среди популярных украинских музыкантов, выяснилось, что они готовы выступить на концертах в поддержку той или иной политической силы за гонорар в размере $5–6 тыс. Тем не менее, предпочтение музыкантов, за кого именно выступать – разнятся. Например, Павло Зибров согласен поддерживать лишь Юлию Тимошенко,



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Kozak System

Практически все отечественные группы согласны спеть в поддержку политиков

В ходе опроса, проведенного среди популярных украинских музыкантов, выяснилось, что они готовы выступить на концертах в поддержку той или иной политической силы за гонорар в размере $5–6 тыс.

Тем не менее, предпочтение музыкантов, за кого именно выступать – разнятся. Например, Павло Зибров согласен поддерживать лишь Юлию Тимошенко, чьим давнишним поклонником является. «Павел Зибров уже 20 лет выступает за Юлию Тимошенко и не предает ее. На грядущих выборах также будет ее поддерживать. При этом он не член партии «Батькивщина», просто Павел симпатизирует только этой политсиле, даже несмотря на то, что она не у власти», — рассказала менеджер и супруга певца Марина Зиброва.

Группа Kozak System, участвовавшая в Нацотборе на «Евровидение», согласилась спеть за «Народный фронт» за $5 тыс. Кроме того музыканты согласны обсудить и участие в рекламном ролике политсилы.

А Виталий Козловский согласился поддержать партию «Батькивщина». Для этого он даже согласен отправиться с концертом в провинцию.

«Существует много нюансов: будет ли брендированная сцена, входят ли в агиткомпанию промо-активности. Стартовая цена за часовое выступление — от $6 тысяч. Касательно видеоролика — нужно изучить сценарий, площадки для его размещения. При политическом контексте цена формируется иначе. Если у вас уже есть сценарий, то мы готовы обсуждать детали и искать точки соприкосновения. Артист готов выступать в любых городах Украины: он работает без оглядки на то, что это за город, главное, чтобы были люди, которые придут на концерт», — рассказала об условиях Юлия.

При этом участники рынка отмечают, что одной из групп, которая ни при каких обстоятельствах не будет выступать за политическую силу, является «С.К.А.Й.»

Джерело: Вести