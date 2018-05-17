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    Настя Каменских впервые показала своего отца

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    Настя Каменских
    Настя Каменских

    Артистка поздравила папу с 79-летием

    Популярная украинская певица Настя Каменских впервые опубликовала фото со своим отцом Алексеем Иосифович Жмуром. Снимки она выложила на своей странице в Instagram в связи с его днем рождения, пишет «Главком».

    «Папочка! Любимый! Я желаю тебе крепкого здоровья! Ты такой молодец у меня, я тобой очень горжусь и безгранично люблю», - подписала пост 31-летняя артистка, уточнив, что ему исполнилось 79 лет.

    Публикация собрала больше 100 тыс. отметок «нравится». Многие поклонники артистки присоединились к поздравлениям отца Каменских.

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