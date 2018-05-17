Победительница «Евровидения» удивила вокальными способностями. Вирусное видео

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Нетта Барзилай

Почти полтора миллиона просмотров собрал ролик с Неттой Барзилай в студии радиостанции

По социальным сетям активно расходится видео, в котором израильская певица Нетта Барзилай, победительница «Евровидения-2018», исполняет песню, аккомпанируя себе на гитаре. Ролик был записан в студии радиостанции, пишет «Главком».

Ролик был опубликован за несколько недель до гранд-финала «Евровидения» на Facebook-странице радиостанции, однако после победы Барзилай в конкурсе за считанные дни собрал почти полтора миллиона просмотров.

Постом с песней Барзилай поделились 10 тыс. пользователей сети, еще почти 30 тыс. оценили его лайками только на Facebook.