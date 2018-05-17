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    Астафьева с глубоким декольте пообнималась с неграми в новой фотосессии

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    Даша Астафьева
    Даша Астафьева

    Артистка продолжает смело экспериментировать при создании модных снимков

    Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram ряд снимков, на которых предстает в компании чернокожих парней, а также в эффектных нарядах с распахнутым декольте, сообщает «Главком».

    Эти фото артистка сопроводила загадочными комментариями, в которых прочитываются недомолвки: «Бесконечно. В самом начале…», «Любовь была близко от тебя», «Трудовой день окончен...»

    В комментариях отмечают, что эти фото напоминают один из эпизодов провокационно порно-драмы Ларса фон Триера «Нимфоманка». Другие же восхищаются стилем и пикантным эпатажем Астафьевой.

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    Астафьева с глубоким декольте пообнималась с неграми в новой фотосессии
    Астафьева с глубоким декольте пообнималась с неграми в новой фотосессии
    Астафьева с глубоким декольте пообнималась с неграми в новой фотосессии
    Астафьева с глубоким декольте пообнималась с неграми в новой фотосессии
    Астафьева с глубоким декольте пообнималась с неграми в новой фотосессии

    Из хэштегов под фотографиями становится ясно, что автором нарядов для певицы была Лилия Литковская.

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