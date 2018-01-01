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    Алина Гросу намекнула на помолвку

    Имя своего возможного избранника артистка держит в секрете
    Известная украинская певица Алина Гросу, которая в последние годы отчаянно пытается создать себе имидж секс-символа украинской сцены, прозрачно намекнула на помолвку. В своем Instgaram Алина выложила фото в объятиях неизвестного мужчины. При этом на первом плане в снимке она демонстрирует кольцо на безымянном пальце. При этом имя парня, который
    • Сьогодні, 17:39
    • Розсилка
    Алина Гросу
    Алина Гросу

    Имя своего возможного избранника артистка держит в секрете

    Известная украинская певица Алина Гросу, которая в последние годы отчаянно пытается создать себе имидж секс-символа украинской сцены, прозрачно намекнула на помолвку. В своем Instgaram Алина выложила фото в объятиях неизвестного мужчины. При этом на первом плане в снимке она демонстрирует кольцо на безымянном пальце.

    При этом имя парня, который обнимает девушку, не уточняется. Это фото вызвало огромный интерес ее поклонников, которые засыпали ее вопросами о новом избраннике.  

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    Напомним, еще в 2014 году у Алины был роман с известным футболистом.

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    Джерело: Табло ID

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