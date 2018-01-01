Алина Гросу намекнула на помолвку

Имя своего возможного избранника артистка держит в секрете

Известная украинская певица Алина Гросу, которая в последние годы отчаянно пытается создать себе имидж секс-символа украинской сцены, прозрачно намекнула на помолвку. В своем Instgaram Алина выложила фото в объятиях неизвестного мужчины. При этом на первом плане в снимке она демонстрирует кольцо на безымянном пальце. При этом имя парня, который



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Алина Гросу

Имя своего возможного избранника артистка держит в секрете

Известная украинская певица Алина Гросу, которая в последние годы отчаянно пытается создать себе имидж секс-символа украинской сцены, прозрачно намекнула на помолвку. В своем Instgaram Алина выложила фото в объятиях неизвестного мужчины. При этом на первом плане в снимке она демонстрирует кольцо на безымянном пальце.

При этом имя парня, который обнимает девушку, не уточняется. Это фото вызвало огромный интерес ее поклонников, которые засыпали ее вопросами о новом избраннике.

Напомним, еще в 2014 году у Алины был роман с известным футболистом.

Джерело: Табло ID