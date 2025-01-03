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Полтавський музикант втрапив у скандал через висловлювання про ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мирослав Щербак через свої заяви втрапив у скандал
фото: mirosblack/Instagram

Гурт Burned Time Machine розірвав співпрацю з музикантом через його заяви

Мирослав Щербак, полтавський музикант і ексучасник рок-гурту Burned Time Machine, різко висловився щодо представників ТЦК. Відповідну заяву опублікував в Instagram.

Музикант закликав «бити та вбивати ТЦК», заявивши, що це нібито обов'язок кожного українця. Однак згодом він видалив це повідомлення зі своєї сторінки.

Полтавський музикант втрапив у скандал через висловлювання про ТЦК фото 1
скріншот

«Обов'язок кожного українця – вбити представника ТЦК. Нас не має цікавити, у формі він чи без. Так само як ми не повинні шукати «добрих росіян». Ми не повинні шукати добрих ТЦК. Ми маємо триматися разом. І дати пі*дюлею сміттю», – казав Щербак.

Після таких заяв, користувачі соцмереж розкритикували музиканта. Після чого він записав відео, у якому перепрошував, заявивши, що «зробив помилку» та «висловив деструктивні думки». 

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Допис, поширений Мирослав Щербак (@mirosblack)

Гурт Burned Time Machine відреагував на слова музиканта, заявивши, що Щербак скоїв серйозну помилку і не усвідомлював наслідків своїх слів.

Полтавський музикант втрапив у скандал через висловлювання про ТЦК фото 2
скріншот

«Нещодавно один з учасників гурту допустив катастрофічну помилку. Не розуміючи потенційних наслідків свого вчинку – він закликав до неправомірних дій та вдавався до погроз в бік працівників ТЦК.

Нам щиро прикро, соромно, і ми не підтримуємо висловлювання Мирослава. Позиція гурту завжди була всім відома, Burned Time Machine завжди підтримували ЗСУ та волонтерили з перших днів повномасштабного вторгнення (в тому числі і Мирослав)», – йшлося у заяві.

У результаті гурт вирішив розірвати з Мирославом Щербаком співпрацю.

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Теги: Полтава музика скандал музикант ТЦК

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