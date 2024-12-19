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Гетманцев назвав найцікавішу тенденцію, виявлену під час формування «податкового раю»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Гетманцев назвав найцікавішу тенденцію, виявлену під час формування «податкового раю»
Гетманцев закликав бізнес та податкову спільно працювати над розширенням списку і наголосив, що перелік компаній переглядається щокварталу
фото з відкритих джерел

Гетманцев: До «Території високого рівня довіри» можна потрапити не за обсягом сплачених податків, а за коефіцієнтом, який має бути вищим за середній по галузі

Державна податкова служба України опублікувала перелік підприємств, які увійшли до «Території високого рівня довіри», чи то потрапили в «податковий рай», як ініціативу вже встигли охрестити в ЗМІ. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав найцікавішу тенденцію, яку вдалося виявити під час формування переліку. 

Він нагадав, що до числа обраних увійшло понад 8 тис. підприємств, а з повним переліком вже можна ознайомитися на сайті ДПС.

Найцікавіша тенденція, яку вдалося виявити під час формування переліку, – значна присутність малих та середніх підприємств.

За словами Гетманцева, до «Території високого рівня довіри» можна потрапити не за обсягом сплачених податків, а за коефіцієнтом, який має бути вищим за середній по галузі.

Голова комітету Ради зазначив, що у переліку є і лідери за кількістю представників: 35 компаній корпорації «Агропросперіс» американців Джорджа Рора і Моріса Табасініка. Другим за присутністю у списку є Агропромисловий холдинг «Астарта» Віктора Іванчика – 25 компаній.

За словами нардепа, основна частина списку – це середні компанії. «Наприклад товариство з обмеженою відповідальністю «Промімпекс Полтава», (виробництво гумових виробів), ПП «Теплицьспецсервіс» (виробництво машин і устаткування загального призначення) або ТЗОВ «Зелена нива» вирощування зернових культур). І навіть ФОП-и (більше 150)», – пояснив він. 

Гетманцев закликав бізнес та податкову спільно працювати над розширенням списку і наголосив, що перелік компаній переглядається щокварталу.

Нагадаємо, кількість новостворених ФОПів у 2024 році переважає кількість закритих на 92 тис. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, таким чином спростувавши інформацію про масове закриття ФОПів після закону про підвищення податків. Як зазначив нардеп, станом на 1 грудня в Україні діяли 2 млн 76 тис. ФОПів, з яких 272,9 тис. зареєструвалися цьогоріч. За словами Гетманцева, порівняно з минулим роком така кількість зросла на 83,6 тис.

Як повідомлялося, в Україні з початку року припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис.ФОПів. Так, деякі підприємці вважають нові податки несправедливими.

До слова, за п'ять років роботи народні депутати понад 37 тис. разів виступали з місця та трибуни. Загалом вони витратили майже 30 днів лише на розмови. Про це йдеться в досліджені «Чесно». Найчастіше в парламенті було чути голоси членів фракції «Слуга народу», які сумарно за п'ять років говорили майже 145 годин. У топі спікерів цієї фракції Данило Гетманцев (9,6 год). Найдовші виступи нардепа припадають на дні, коли він коментує репліки колег щодо законопроєктів, які проходили його комітет.

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Теги: податки Державна податкова служба Данило Гетманцев бізнес Полтава

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