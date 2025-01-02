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Міс Україна Всесвіт зустріла Новий рік в компанії росіян

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У соцмережах Карина Жосан спілкується переважно російською мовою
фото: karinazhosanofficial/Instagram

Карина Жосан поділилася кадрами святкування, яке відбувалося в елітному готелі в Дубай

Українська модель та переможниця конкурсу краси Міс Україна Всесвіт-2018 Карина Жосан опинилася в центрі скандалу. Дівчина зустріла Новий рік за кордоном у компанії росіян, які підтримують війну проти України. Відповідні відео модель показала в Instagram.

Карина Жосан поділилася кадрами святкування, яке відбувалося в елітному готелі в Дубай, ОАЕ. Серед запрошених гостей на заході було багато російських знаменитостей. Ведучою вечора виступила акторка Марина Кравець, а музичну програму забезпечували такі артисти, як Севіль, Нюша, Slava Marlow, а також Єгор Крід і Тіматі – виконавці, відомі своєю підтримкою російської агресії.

Російська співачка Нюша
Російська співачка Нюша
скріншот
Російський актор Єгор Крід
Російський актор Єгор Крід

У соцмережах Жосан спілкується переважно російською мовою, інколи англійською. На її українське походження вказує лише згадка в профілі Instagram про титул Міс Україна Всесвіт.

Міс Україна Всесвіт зустріла Новий рік в компанії росіян фото 1
скріншот

Варто зазначити, що модель вже кілька років живе за межами України.

До слова, Студентка та модель із Києва Марія Мельниченко здобула титул Міс Україна-2024 і представить країну на Міс Світу-2024. Дівчина стала переможницею за підсумками голосування на офіційному сайті конкурсу та оцінок журі.

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Теги: ОАЕ співачка співак Єгор Крід росіяни скандал модель конкурс краси

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