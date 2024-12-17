Найскандальніший український кліп 2023 року потрапив у світовий чарт

Кліп на пісню гурту Latexfauna набрав 22,9 млн переглядів

Кліп українського гурту Latexfauna на пісню Massandra зайняв 51-ту позицію у глобальному чарті YouTube топ-100 Global Music Videos. Про це стало відомо із YouTube.

Згідно з плейлистом, це єдиний кліп від українських гуртів чи виконавців серед представлених в рейтингу.

Кліп на пісню «Масандра» набрав на YouTube 22,9 млн переглядів.

Користувачі соцмереж активно підтримують український гурт у коментарях до відео та пишаються тим, що воно потрапило у світові чарти.

скріншот

Український гурт Latexfauna заснований у 2015 році. Його учасники – Дмитро Зезюлін, Костянтин Левицький та Олександр Димань. У вересні 2023 року гурт опублікував скандальний кліп на пісню «Масандра». Самі артисти охрестили роботу як найвідвертіший кліп в історії українського шоу-бізнесу. Пікантне відео було зняте у тому числі щоби заохотити фанатів підписуватися на платформу еротичного контенту OnlyFans, де Latexfauna збирав гроші для української армії.

Нагадаємо, що український музичний гурт Latexfauna вирішив вразити своїх шанувальників найвідвертішим кліпом в історії українського шоубізнесу. На YouTube-каналі колектив виклав відверте відео на композицію Masandra. Цей провокаційний кліп не був створений просто так. Гурт вирішив використати його, щоб допомогти Збройним Силам України.

Як повідомлялося, ідея скандального кліпу на пісню «Масандра» належала його режисеру – ізраїльському кліпмейкеру Інді Хаіту, а інші учасники гурту її підтримали. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів лідер гурту Latexfauna Дмитро Зєзюлін.