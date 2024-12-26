Ломаченко в антиукраїнському дописі звинуватив Епіфанія у «відкритті релігійного фронту»

Раніше Ломаченко оголошував безбожниками 82% українців

Чемпіон світу з боксу у легкій вазі за версіями IBF та IBO Василь Ломаченко зробив новий антиукраїнський допис, в якому повторив тези російської пропаганди. Цього разу боксеру не сподобалося інтерв'ю Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія про реформу церковного календаря в Україні.

«Яскравий приклад того, коли на біле говорять чорне!Ідеальна реформа, яка не розділила суспільство? Розділила та продовжує розділяти! Одиниці, які залишилися святкувати за старим календарем? Ні, нас не одиниці, нас мільйони! «Я завжди заявляв і заявляю, ми хочемо, щоб цей процес проходив мирно та спокійно, без протистояння, тому що ми не маємо права відкривати всередині України ще один релігійний фронт». Так ви його і відкрили, і не мирно і спокійно, а силою та нахабством, коли били старих та жінок, після чого захоплювали Наші Храми! Дуже цікаво зауважив ведучий: «Але іноді служителі «Московської Церкви» фізично перешкоджають громадам повернути собі своє». Служителі Московської церкви в Росії, а у нас служителі Української Церкви. І фізично не перешкоджають, а захищають свої храми, які збудували з людьми. Це все одно, що ви прийдете до людей у ​​дім і скажіть їм, що вони не так живуть у себе вдома, і силоміць відберете у них дім», – написав Ломаченко.

Він також вважає, що Православна церква України проповідує насильство та ненависть.

«Висока свобода віросповідання? Ні, йдуть сильні переслідування людей, які не хочуть переходити до ПЦУ, вірні християни бачать, що відбувається, і розуміють, де справжня Апостольська Церква! Декілька людей проти переходу, а більшість за? Зовсім навпаки, більшість людей проти переходу до церкви, яка проповідує насильство та ненависть. Інколи трапляються неприємні інциденти? Не іноді, а в більшості випадків, якщо не у всіх. Мир Усім», – написав боксер.

Нагадаємо, Ломаченко вже оголошував безбожниками 82% українців.

Таким чином він відреагував на прийняття Верховною Радою законопроєкту про регулювання діяльності релігійних організацій. Відповідний допис спортсмен опублікував в Instagram.

«Справді «робимо історію». Безбожники думають, що перемогли... Не обманюйтесь: Бог облаяним не буває. Що посіє людина, те й пожне (Гал.6:7). Неможливо осміяти або обдурити Бога, його церкву та його служителів. Кожному свого часу Бог віддасть за його словами та справами... Дуже щасливий жити у такий час, коли перевіряється справжня віра. Мир усім», – написав Ломаченко.

Варто зазначити, що Ломаченко перекривив слово «робимо», написавши його російськими літерами.

19 серпня, Ломаченко писав «ті, хто бере участь у забороні УПЦ МП, зовсім не розуміють наслідків того, що потім буде відбуватися».

Ломаченко прокоментував заборону УПЦ МП скріншот

Зокрема, за результатами всеукраїнського опитування громадської думки, яке упродовж 20-25 квітня 2024 року провів Київський міжнародний інститут соціології, 82% українців вважають, що держава так чи інакше має втрутитися в діяльність Московської церкви (у грудні 2022 року таких було 78%, у травні 2023 року – 85%).

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

Раніше 23 липня народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ МП. На Погоджувальній раді у спікера було прийняте рішення розпочати розгляд цього питання на першому засіданні Верховної Ради після кількатижневої перерви.

10 серпня президент Володимир Зеленський у відеозверненні анонсував рішення, яке «зміцнить українську духовну незалежність» та «позбавить Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців».