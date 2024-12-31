Скандал із портретами Фаріон: «Квартал 95» вибачився

Актори заявили, що не мають впливу на те, які випуски обирають для повторного показу, оскільки цей процес контролює виключно телевізійний канал

«Квартал 95» вибачився через шоу, у якому був жарт про вбиту Ірину Фаріон

Студія «Квартал 95» вибачилась за появу в телеефірі гумористичного номера, у якому пожартували про мовознавицю Ірину Фаріон, яку вбили цього року. Про це пресслужба написала в соцмережах.

Зазначається, що 9 грудня транслювався один із архівних випусків 2023 року.

«На жаль, у ньому залишився жарт, який не мав потрапити в ефір. Ми не маємо впливу на те, які випуски обирають для повторного показу, оскільки цей процес контролює виключно телевізійний канал. Залишати жарти про людину, яка трагічно загинула, абсолютно неприйнятно за будь-яких обставин, навіть якщо мова йде про старий випуск. Приносимо вибачення родині, друзям та усім, кого це могло зачепити та образити», – йдеться в повідомленні.

Передісторія

На офіційному юутб-каналі «Студія Квартал 95 Online» ролик «Фахівець з позбавлення усього к***пського з дурної голови» було опубліковано ще 11 місяців тому. Проте 9 грудня в ефір випустили його повтор.

Під час цієї сценки актор «Кварталу 95» Євген Кошовий грає роль екзорциста, який лікує прихильників «руського миру». Для цього лікування він, зокрема, використовує портрети Фаріон – ставить їх по периметру навколо прихильника «руського миру».

Донька загиблої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин звинуватила Студію «Квартал 95» в знущанні над її загиблою матір’ю.

Справа Фаріон

Ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Раніше мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена звернулась до правозахисників і зазначила, що досі немає доказів, що Ірину Фаріон убив саме її син. Також вона заявила, що адвокати мають нові докази невинуватості сина. Про це вона написала в листі до Центру прав людини Zmina. До листа жінка додала фотографії, на яких риси обличчя та статура В’ячеслава Зінченка нібито дещо відрізняються від рис та статури хлопця, якого зафіксували камери біля будинку Ірини Фаріон. За її словами, адвокат має відеодоказ того, що на момент, коли камери фіксували хлопця у дворі під будинком Фаріон, Зінченко перебував в іншому місті. Проте суд не взяв це до уваги.

Раніше за клопотанням прокурорів Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 12 січня 2025 року включно.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз.