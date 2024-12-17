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«Ми нічого не обіцяли». У черкаському притулку волонтери не віддали собаку захисниці Пташці

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Ми нічого не обіцяли». У черкаському притулку волонтери не віддали собаку захисниці Пташці
Поліщук: Зі сльозами та істериками волонтерці (не мені) повідомили, що Альфу мені не віддадуть. Вони до неї звикли і залишать її собі. За три дні до виїзду по Альфу
колаж: glavcom.ua

Захисниця тиждень очікувала, аби забрати песика до себе. Однак волонтери вирішили залишити собаку собі

16 грудня, парамедикиня Катерина Поліщук, відома за позивним Пташка, записала емоційне відео про випадок, який трапився з нею в Черкасах. Публікацію вона зробила у своєму Instagram.

Так, захисниця приїхала з Покровська до Черкас по собаку. За словами Пташки, доглядальники тварини (вона перед тим хворіла і вони її лікували) погодились її показати і віддати. Жінка також оглянула ще 280 собак, але сподоюбалася їй саме Альфа. 

«Прийшла. Познайомилась. Розказала про себе. Дві години круг мене доглядальники Сергій і Олеся кружляли і навіть плакали, що в їх Альфочки буде така хазяйка. Поїли мене чаєм, радісно розказували як за нею доглядати, просили скидати фото іноді, і розказати про них в соцмережах», – розповіла військова.

Пташка розповіла, що Альфа виявилася не стерилізованою, тому собаку вирішили лишити ще на тиждень у звичних для неї умовах, щоб заживлення пройшло спокійніше. «Хоча серце краялось і я хотіла забрати її одразу. Сама запропонувала і оплатила стерилізацію та необхідні речі для загоєння. Закупила за днів чотири до її приїзду лежанку, найкращі корми, іграшки, засоби для догляду за лапками, шерстю, вушками, носиком, кігтиками. Я засинала і прокидалась з розмовами і думками про неї», – написала захисниця.

За словами Пташки, їй через волонтерку скидали відео песика, і вона знала, що з ним все «чудово». Однак, все змінилося за тиждень.

«Зі сльозами та істериками волонтерці (не мені) повідомили, що Альфу мені не віддадуть. Вони до неї звикли і залишать її собі. За три дні до виїзду по Альфу. Я телефоную до опікуна і чую грубим байдужим голосом – «ми вам нічого не обіцяли. Виберіть іншу вівчарку. Ми хочемо залишити її собі». В розмові мене на другому слові перебивали і доводили, що її взагалі не збиралися прилаштувати. Тобто я просто прийшла в їх дім і забрала їх собаку. Але я прийшла в центр перетримки, за попередньою домовленістю саме на цю собаку, мене дві години там хороводили, приносили чай з печивом і вчили її дресирувати. Дякували за захист. «Вибачайте». Все що я почула», – написала Пташка.

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Допис, поширений Пташка (@ptashka_from_azovstal)

У коментарях під дописом захисниці люди поділилися на два табори: черкащани стали на захист притулку, і заявили, що ситуація сталася через непорозуміння.

«Ми нічого не обіцяли». У черкаському притулку волонтери не віддали собаку захисниці Пташці фото 1
скриншот: instagram / ptashka_from_azovstal
«Ми нічого не обіцяли». У черкаському притулку волонтери не віддали собаку захисниці Пташці фото 2
скриншот: instagram / ptashka_from_azovstal

Інші ж користувачі підтримували військову і закликали віддати їй собаку.

«Ми нічого не обіцяли». У черкаському притулку волонтери не віддали собаку захисниці Пташці фото 3
скриншот: instagram / ptashka_from_azovstal
«Ми нічого не обіцяли». У черкаському притулку волонтери не віддали собаку захисниці Пташці фото 4
скриншот: instagram / ptashka_from_azovstal

Катерина Поліщук також у Instagram-stories поділилася відео, де волонтери забрали собаку після стерилізації, та наголосили, що чекають на захисницю.

«Ми нічого не обіцяли». У черкаському притулку волонтери не віддали собаку захисниці Пташці фото 5
скриншот: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Згодом у Черкаському міському товаристві захисту тварин «Друг» відреагували на скандал.

«Тиждень тому Пташка відвідала черкаський притулок. Проте жодна собака не припала їй до душі, тому військова вирушила до інших зооволонтерів, які займаються прилаштуванням тварин. Ми завжди раді знайти дім для кожної безпритульної тварини. Собака Альфа перебувала на приватній перетримці, тож міський притулок не має жодного стосунку до цієї ситуації», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 17 грудня, Пташка опублікувала пост, у якому закликала користувачів не застосовувати образи одне до одного під її попереднім дописом.

«Так, мені зробили боляче. Так, зараз намагаються мене виставити хворою мерзотою яка хоче щоб круг неї крутився світ, яка ледь не викрала з приватного будинку особисту собаку в окоп, яка хоче щоб ніхто не допомагав притулкам.  Та нехай. Я змирилась та прийняла», – йдеться у публікації.

Поліщук також зауважила, що їй повернули кошти за стерилізацію собаки. Натомість, вона попросила використати їх на користь інших тварин вже іншого черкаського притулку «Друг».

«Мій хвостик мене знайде. Я закликаю всіх допомагати тваринам та бути людьми. Кожному повернеться те, на що він заслуговує. От і всього», – підсумувала захисниця.

До слова, на сторінці волонтерки Олесі, яка мала віддати собаку Пташці, немає жодного допису про цю ситуацію.

21-річна Пташка на початку повномасштабного вторгнення пішла на війну як парамедикиня до госпіталю в Маріуполі, щоб рятувати людей. Після того, як шпиталь розбомбили, разом із іншими медиками перебувала на «Азовсталі». Після цього захисниця потрапила до російського полону. У вересні 2022 року Україна повернула 215 захисників, 108 – із яких бійці полку «Азов». Серед них була й Пташка.

Раніше захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук зробила щемливий допис про свого коханого Ярослава, який загинув у Маріуполі.

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Теги: скандал тварини жінка притулок відео

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