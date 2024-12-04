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Лубінець спростував заяву про викорінення «бусифікації» у Київській області

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Лубінець спростував заяву про викорінення «бусифікації» у Київській області
За словами Лубінця, представник омбудсмена по Києву і Київській області не займається питаннями порушення мобілізації
фото з відкритих джерел

Лубінець: «Про жодну «перемогу» й здобутки йтися не може»

Заява про те, що у Києві та Київській області майже повністю викорінено так звану «бусифікацію» не відповідає дійсності. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація від представника омбудсмена Микити Козиренка про те, що у Києві та Київській області майже усунено проблеми та порушення під час мобілізації працівниками ТЦК.

«Одним із найбільших успіхів, якого ми досягли разом із регіональними представництвами під керівництвом Дмитра Лубінця, є майже повне викорінення так званої «бусифікації». Всі права людини, яка підлягає мобілізації або вже служить, повинні бути захищені!» – заявив він.

Як наголосив Лубінець, представник омбудсмена по Києву і Київській області не займається цим питанням. Натомість його слова нібито було вирвано з контексту.

«Дійсно, мої представники у регіонах реагують на випадки неправомірних дій представників ТЦК. За нашими зверненнями відкриті дисциплінарні та кримінальні провадження по випадках так званої «бусифікації». Але про жодну «перемогу» й здобутки йтися не може», – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, українці можуть повідомити про порушення чи зловживання з боку представників територіальних центрів комплектування за гарячими лініями.

Як повідомлялося, правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, у яких були залучені представники територіальних центрів комплектування. Організаторам протиправних дій було повідомлено про підозру. Зловмисників було викрито в Одеській, Донецькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

До слова, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має прийняти «важкі рішення» про подальшу мобілізацію військ.

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Теги: мобілізація ТЦК Лубінець права людини Київ Київщина

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