У Львові виник скандал через встановлення пандуса для захисника: Садовий відреагував

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на скандал

В одній із багатоповерхівок Львова трапився скандал. Військовослужбовець Сергій Власов, який втратив обидві ноги, встановив пандус до свого під’їзду. Проте сусіди висловлюють невдоволення через розміри конструкції й навіть погрожують її спиляти. Про це повідомляє «Суспільне Львів».

Як повідомляється, Сергій Власов воює з 2014 року. Він отримав поранення на Донеччині через приліт з FPV-дрона 1 вересня 2023 року через що втратив обидві ноги. Військовому встановили протези, однак користуватися ними постійно складно.

Біля під'їзду військового встановлюють пандус фото: скріншот з відео

Власов звернувся до Залізничної районної адміністрації з проханням встановити пандус до під'їзду на вулиці Виговського у Львові, де він проживає.

«Чи потрібне мені крісло колісне, якщо я так добре тут зараз стою? Так, потрібне, бо ноги втомлюються. Люди не розуміють, як це важко ходити на протезах. І по квартирі я переміщаюсь виключно на кріслі колісному, тому що це легше. І мені б було приємно, якщо б я зміг виїхати з квартири ось в цей сквер і попити з дружиною кави», – зауважив Сергій Власов.

Кілька днів тому пандус почали встановлювати, що викликало обурення серед сусідів.

«Тут було дуже багато криків, що Сергій бігає, нащо йому цей пандус. Мені здається, що люди не розуміють, як складно людині з двома ампутаціями ходити. Це великий героїзм. Ставлення просто жахливе. Сказали, що якщо пандус залишиться, вони його спиляють болгаркою», – розповіла дружина захисника.

Сергій Власов з дружиною Лілією фото: Суспільне Львів

Зазначається, що мешканці багатоповерхівки обуренні саме через розмір пандуса. Сусід захисника Олег Бурак сказав: «Якщо, припустимо, хтось меблі буде носити, кудою ми будемо виносити, кудою ми будемо ходити? Воно посередині дороги! Я розумію треба, ну але треба було такий маленький зробити, як в кафешках, барах, а не таке от».

Водночас Залізнична районна адміністрація стверджує, що пандус відповідає всім нормам і його встановлення узгоджували з головою ОСББ. Начальниця житлового відділу Залізничної районної адміністрації Тетяна Доманська додала, що у під'їзді, де живе Власов, планують замінити ліфт, аби йому було комфортніше ним користуватись.

Почалося встановлення пандуса біля будинку фото: Суспільне Львів

Згодом мер Львова Андрій Садовий відреагував на скандал. Він зауважив, що сьогодні, 19 грудня, уповноважена з питань доступності Ірина Маруняк виїде на місце, щоб оглянути підʼїзд і знайти найкраще технічне рішення для облаштування пандуса.

«У цьому домі живе ветеран Сергій, герой нашого міста і країни. Наш першочерговий обовʼязок – забезпечити для нього максимально комфортні умови. Також я розумію, що будь-які зміни в інфраструктурі будинків можуть викликати дискусії. Але в цьому випадку ми повинні керуватися насамперед принципами людяності. Права Захисника України на доступний простір – головне!», – йдеться у заяві.

До слова, раніше на Волині трапився скандал. 16 грудня у селі Смолярі Ковельського району, що у Волинській області, віддавали шану загиблому воїну Василю Солодусі. Він поліг в районі села Мала Вовча Харківської області. Батьки вирішили, що чин відспівування їхнього сина звершуватимуть священнослужителі Православної церкви України. У селі єдиний храм, який належить до УПЦ МП, закрили і на територію домовину з воїном не пропустили. Тому панахида відбулась просто під церковною брамою.