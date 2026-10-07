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Помер відомий український продюсер у віці 48 років

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Андрій Канівець помер 27 вересня
фото: Denys Denk/Facebook

Андрій Канівець сам виховучав дочку, дівчина залишилася без батьків

У віці 48 років пішов з життя український телепродюсер Андрій Канівець. Про це повідомив медіаменеджер, продюсер Денис Денк та назвав причину смерті колеги у Facebook, розповідає «Главком».

Денис Денк розповів, що Андрій Канівець помер після тривалої боротьби зі складною хворобою. «Друзі, з великим сумом повідомляю, що після важкої хвороби помер наш колега та друг, продюсер Андрій Канівець. Йому було лише 48. Це була найщиріша і найдобріша людина, професіонал своєї справи, на якого завжди впевнено можна було покластися і він ніколи не підводив. Але його підвело здоров'я», – йдеться у повідомленні.

У Андрія Канівця залишилася дочка, яку він виховував сам. Дружина продюсера померла. «Андрій завжди знаходив вірні слова і рішення, завжди підтримував колег і зігрівав своєю теплою дружньою посмішкою. Це був сильний чоловік, який після смерті коханої дружини зміг знайти в собі сили рухатися далі, підтримувати свою родину і самотужки виховував їх прекрасну доньку Аню. Він постійно пишався її досягненнями в творчості і навчанні. Підтримував її завжди, намагаючись дати їй гідну освіту. На жаль, дівчина тепер залишилась без батьків», – зазначив Денис Денк.

Пішов з життя український телепродюсер Андрій Канівець
Пішов з життя український телепродюсер Андрій Канівець
фото: Denys Denk/Facebook

Також колега покійного продюсера закликав підтримати його дочку. Дівчина займається виготовленням театральних перук. У своєму телеграм-каналі дочка Андрія Канівця повідомила, що він помер у ніч на 27 вересня. «Сьогодні вночі в мене помер Тато. Дякую всім, хто до цього допомагав, питав про результати та як він. Зараз йому вже не тяжко», – писала вона.

Як відомо, Андрій Канівець працював продюсером на телеканалах «Інтер», Першому національному, який нині є Першим каналом Суспільного. Також мав посади на телеканалі UBR, «112 Україна» та  Live.

Також повідомлялося, помер український режисер, продюсер та сценарист сербського походження Бата Недич (Светислав Богославович). Кінематографіст пішов із життя у віці 64 років після тривалої боротьби зі складною хворобою. 

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Теги: смерть телебачення шоубіз

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