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Потяг «Київ – Рахів» насмерть збив літню жінку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Потяг «Київ – Рахів» насмерть збив літню жінку
Від отриманих чисельних травм потерпіла померла на місці пригоди до приїзду медиків
фото: Національна поліція України

83-річна жінка переходила залізничні колії у необлаштованому для цього місці саме під час руху пасажирського потяга 

У селищі Вишняки Фастівського району Київської області сталася смертельна трагедія на залізниці. Під колесами пасажирського потяга загинула 83-річна жителька столиці. Про це повідомили у поліції Київської області, інформує «Главком».

Сигнал про надзвичайну подію на залізничній станції Вишняки надійшов правоохоронцям від чергової працівниці.

За попередніми даними поліції, 83-річна жінка переходила залізничні колії у невідведеному або необлаштованому для цього місці саме під час руху пасажирського потяга сполученням «Київ – Рахів». Від отриманих чисельних травм потерпіла померла на місці пригоди до приїзду медиків.

За цим фактом слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей). Правоохоронці з'ясовують усі деталі та обставини трагедії.

Нагадаємо, у ніч проти 23 травня у Львові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на  залізниці. Пасажирський потяг, що прямував із Закарпаття до південного регіону країни, здійснив наїзд на молодого чоловіка. Від отриманих важких травм потерпілий помер на місці ще до приїзду медиків. 

Теги: смерть потяг Укрзалізниця жінка

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