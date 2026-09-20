РФ понад добу атакує Київщину: загинули троє дітей, пошкоджено десятки об'єктів

Наслідки російських ударів зафіксовано у п'яти районах області, найбільше пошкоджень – у Фастівському

У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень унаслідок російської атаки у Вишгородському районі Київської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Кількість загиблих в області зросла до чотирьох – серед жертв троє дітей та жінка. Раніше місцева влада повідомляла, що унаслідок ворожої атаки на Фастівський район загинули жінка та двоє її маленьких дітей – дівчинка і хлопчик.

За словами Ткаченка, Київщина перебувала під російськими атаками понад добу. За цей час у п'яти районах області пошкоджено 31 об'єкт.

Найбільше руйнувань зафіксовано у Фастівському районі, де пошкоджено 24 об'єкти. Серед них – житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства, а також 17 транспортних засобів.

У Вишгородському районі пошкоджено два приватні домоволодіння, приміщення підприємства та заклад освіти. В Обухівському районі постраждало приватне домоволодіння, у Броварському – приватне домоволодіння та лінія електропередачі, а в Бучанському – складське приміщення.

Ткаченко наголосив, що атака російських безпілотників на Київщину продовжується.

Нагадаємо, у ніч проти 20 вересня російські війська атакували Україну 138 ударними безпілотниками. Половину з них становили реактивні шахеди. За попередніми даними, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 101 ворожий безпілотник різних типів. Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 17 локаціях.