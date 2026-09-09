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У Борисполі новонароджена дівчинка випала з вікна шостого поверху

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Борисполі новонароджена дівчинка випала з вікна шостого поверху
Трагедія сталася 8 вересня у місті Бориспіль
фото: Національна поліція України

Попри зусилля медиків, дитину не вдалося врятувати

У місті Бориспіль Київської області з шостого поверху багатоповерхового будинку випала новонароджена дівчинка. Про це повідомляє поліція Київщини, інформує «Главком»

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до правоохоронців напередодні. За попередньою інформацією, немовля перебувало на балконі разом із матір'ю.

Дівчинку терміново доставили до медичного закладу, однак, попри всі зусилля лікарів, урятувати життя дитини не вдалося.

За цим фактом слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та деталі трагедії.

Нагадаємо, у Харкові загинула трирічна дитина, випавши з вікна п'ятого поверху. На момент події у квартирі перебували 29-річна мати дитини та її семирічний син. Слідчі відкрили кримінальне провадження. 

Раніше у Харкові чотирирічний хлопчик загинув, випавши з вікна четвертого поверху. Матері повідомлено про підозру.

До слова, у Хмельницькому на вулиці Шевченка хлопчик віком один рік і дев'ять місяців випав із відчиненого вікна шостого поверху житлового будинку та був госпіталізований. Нещасний випадок стався 29 квітня вранці.

Теги: смерть Київщина дитина

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