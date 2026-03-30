Помер актор легендарного «Маски-шоу» Володимир Комаров

Сьогодні стало відомо про смерть видатного українського коміка, актора та колишнього учасника легендарної комік-трупи «Маски» Володимира Комарова. Артист, який подарував мільйонам глядачів незабутні образи, пішов із життя на 62-му році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на театр «Маски».

«Вчора, 29 березня, пішов за Райдугу Комарик, Вовка, Володимир Комаров. Фантастично талановитий, обдарований Богом, позитивний, добрий, харизматичний, справжній... Серцева недостатність... Просто немає слів», – повідомили в театрі «Маски».

Символічно, що відспівуватимуть Комарова, творчість якого пов'язана з гумором, саме у День сміху 1 квітня, в Пантелеймонівському монастирі (вул. Пантелеймонівська, 66). Час церемонії повідомляють пізніше.

Що відомо про Комарова

Володимир Комаров народився 29 лютого 1964 року в Кіровоградській області, однак невдовзі його сім'я переїхала до Одеси. У шкільні роки почав займатися пантомімою, після школи вступив до Одеського інституту харчової промисловості імені  Ломоносова, де провчився один семестр.

Потім три роки служив матросом.

Творчий шлях 

Володимир Комаров був невід’ємною частиною «Масок» з моменту заснування трупи. Глядачі назавжди запам’ятали його за харизматичні ролі у серіалі «Маски-шоу», де він майстерно втілював найрізноманітніших персонажів – від кумедних пацієнтів до яскравих пародійних героїв.

Його неперевершена міміка та природний комізм зробили його одним із облич одеського гумору.

  • З 1985 до 1987 року працював актором ансамблю пантоміми та клоунади «Маски» при Одеській обласній філармонії.
  • З 1987 до 1989 року – актор Київського естрадного театру «Шарж».
  • 1989 року знову повернувся до «Масок» , знімався в серіалах, художніх фільмах і виступав на сцені до 2002 року.
  • Наприкінці 2002 року остаточно залишив комік-трупу «Маски» й створив комік-дует «Одеколон» разом з Олексієм Агоп'яном.
  • у 2005 році він заснував музичну групу «Д-ръ БрМенталь», у якій був солістом,
  • з 2018-го виступав, з Борисом Барських як актор у виставі «Моцарт і Сальєрі».

Ще відомо, що він професійно займався  виготовленням курильних трубок та проводив екскурсії по Одесі.

«Главком» писав, що у понеділок, 30 березня, після тривалої хвороби відійшов у вічність видатний український співак, народний артист України, засновник і незмінний художній керівник легендарного гурту «Соколи» Михайло Мацялко.

Михайло Мацялко присвятив своє життя українській пісні та культурі. Разом із нині покійним братом Іваном Мацялком та дружиною Марією Шалайкевич він стояв біля витоків створення колективу.

Гурт «Соколи» було створено 20 січня 1990 року, де Михайло Мацялко став художнім керівником гурту. Поруч з Михайлом роботу провідним солістом гурту починав молодший брат Іван – скрипаль. Марія Шалайкевич – солістка і композитор. Пісня «Все це дари Божі», яку Марія Шалайкевич написала на слова невідомого автора, українця з Америки, стала візитівкою «Соколів».

