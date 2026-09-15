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Премія «Еммі» 2026: оголошено список переможців

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Названо переможців цьогорічної премії «Еммі»
фото: кадр з відео

Актор Меттью Ріс здобув декілька статуеток «Еммі» в різних фільмах

У ніч на 15 вересня в Лос-Анджелесі відбулася 78-ма церемонія премії «Еммі». Статуетки знаменитої кіновідзнаки отримали зірки за найкращі ролі, режисери та сценаристи за найкращі фільми й серіали. Детальніше про це пише «Главком» із посиланням на список переможців головної церемонії «Еммі».

Номінація «Найкраща жіноча роль»

  • Найкраща жіноча роль другого плану в комедійному серіалі – Кейт О’Флінн у ролі Патриції, «Вдовина бухта».
  • Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Джин Смарт у ролі Дебори Венс, «Хитрощі».
  • Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі – Еллісон Дженні в ролі президента Ґрейс Пенн, «Дипломатка».
  • Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі – Ріа Сіхорн у ролі Керол Старки, «Єдина».
  • Найкраща жіноча роль у мінісеріалі, антології або фільмі – Саллі Філд у ролі Тови Салліван, «Напрочуд кмітливі створіння».

Номінація «Найкраща чоловіча роль»

  • Найкраща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі – Стівен Рут у ролі Вайка, «Вдовина бухта».
  • Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Ноа Вайлі в ролі доктора Майкла «Роббі» Робінавіча, «Пітт»
  • Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі – Том Пелфрі в ролі Роббі Прендерґаста, «Завдання».
  • Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі, антології або фільмі – Меттью Ріс у ролі Найла Джарвіса, «Звір у мені».
  • Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі – Меттью Ріс у ролі мера Тома Лофтіса, «Вдовина бухта».

Інші номінації та переможці премії «Еммі»

  • Найкраща режисура комедійного серіалу – Хіро Мураї, «Вдовина бухта».
  • Найкращий сценарій комедійного серіалу – Кеті Діпполд, «Вдовина бухта».
  • Найкращий комедійний серіал – «Вдовина бухта».
  • Найкраща режисура драматичного серіалу – Сол Мецштейн, «Повільні коні».
  • Найкраще вар’єте-шоу – «Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером».
  • Найкращий мінісеріал або антологія – «DTF Сент-Луїс».
  • Найкраща програма реаліті-шоу з конкурсом – «Зрадники».
  • Найкращий драматичний серіал – «Пітт».

У номінаціях «Найкращий сценарій драматичного серіалу» та «Найкращий сценарій драматичного серіалу» Вінс Ґілліґан отримав дві статуетки «Еммі» за роботу над фільмом «Єдина».

Нагадаємо, «Главком» публікував список всіх переможців Оскару-2026. Церемонія нагородження відбулася 15 березня 2026 року у Лос-Анджелесі. Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях. Ведучим церемонії був Конан О'Браєн, а в Україні подію коментував актор Олексій Гнатковський.

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Теги: премія кіно фільм серіал актор акторка шоубіз

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