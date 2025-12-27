Головна Країна Культура
У лікарні помер актор та телеведучий Анатолій Суханов

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У лікарні помер актор та телеведучий Анатолій Суханов
23 грудня Анатолію Суханову виповнилося 54 роки
Актор лише нещодавно відсвяткував свій день народження

Актор та телеведучий Анатолій Суханов 27 грудня помер у лікарні. Напередодні вранці його забрала «швидка». Як інформує «Главком», про це повідомив Київський академічний театр «Колесо», у якому працював артист.

«Його ніхто ніколи не замінить! Ми його дуже любимо!», – каже мати Анатолія Суханова Олена Чорногуз.

Актор лише нещодавно відсвяткував свій день народження. 23 грудня йому виповнилось 54 роки.

«Новини продовжують шокувати. Після важкої ночі російських атак на Київ 27 грудня об 11.30 помер у лікарні актор, режисер, телеведучий Анатолій Суханов. Памʼятаю його ще з телепрограм «Еники-беники», «Лего-експрес» у 90-тих. Завжди енергійний, привітний, сповнений ідей і бажання створювати щось нове. Театр «Колесо» повідомив, що зранку його забрала швидка допомога. На жаль, дива не сталося. Не вірю… Світла пам’ять. Співчуття рідним і білизтким», – написала співачка та волонтерка Анжеліка Рудницька. 

Вона також додала світлину з актором. 

У лікарні помер актор та телеведучий Анатолій Суханов фото 1

«Це фото ми зробили навесні на презентації книги Кості Гнатенка «Скрижалі», який режисував Толя Суханов», – підписала знімок Рудницька. 

Анатолій Суханов народився у Києві. У 1994 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого як актор, а у 2006 році –  як режисер. Викладав у цьому виші.

У лікарні помер актор та телеведучий Анатолій Суханов фото 2

Із 2005 року – актор у театрі «Колесо». Брав участь у виставі «СкороВода» за сценарієм Івана Драча.

Раніше був відомий як ведучий дитячих програм «Еники-беники» та «Лего-експрес».

У лікарні помер актор та телеведучий Анатолій Суханов фото 3

Також мав досвід роботи актором у Київському драматичному театрі «Браво» та Київському ТЮГу.

Раніше на 79-му році життя помер кінорежисер, сценарист, актор і театральний педагог В’ячеслав Криштофович. 

«Він був митцем з особливою оптикою: уважним до деталей, співчутливим до характерів, відвертим у творчих пошуках. Навіть найменша з його «дрібниць життя» у кадрі ставала суттєвою. І ранні роботи, і пізні серіали, і сценарії, створені ним у співпраці, – все це свідчення виняткового таланту та чесності у професії», – йдеться у заяві Національної спілки кінематографістів України. 

